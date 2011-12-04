دهمین مرکز استانی اسناد و کتابخانه های ملی در گیلان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ملی کشور، گیلان را از جمله استان های پیشرو در امور فرهنگی و علمی در کشور دانست و افزود: این مرکز با تصویب هیئت امنا سازمان اسناد و کتابخانه های ملی کشور و رئیس جمهور در رشت راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: نگهداری و اطلاع رسانی تمامی اسناد مطلع به استان، برگزاری بزرگداشت ها، همایش های علمی و فرهنگی، ایجاد مخازن کتابخانه ای و همکاری در اعتلای فرهنگ دینی و ملی کشور و استان از مهمترین وظایف مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در گیلان است.

استاندار گیلان در ادامه به تلاش برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه تأکید کرد و یادآورشد: همه وظیفه دارند در فرهنگ سازی و اعتلای فرهنگ دینی تلاش کنند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ملی ایران، گیلان را از استان های فرهنگی و دینی کشور دانست و گفت: این سازمان میراث دار گذشتگان و پل ارتباطی بین آثار آنان با نسل امروز است.

اسحاق صلاحی استفاده از فضای مجازی را از اصلی ترین راه های دسترسی محققان و پژوهشگران جهان به منابع دینی بیان کرد و افزود: با توجه با تأکیدات مقام معظم رهبری بتوان با ایجاد مراکز اسناد و کتابخانه ملی در استان ها نقش موثری در گسترش فرهنگ کتابخوانی و نهضت علمی در کشور ایفا کرد.

وی ادامه داد: تا پایان سال 92 مدیریت استانی اسناد و کتابخانه های ملی جمهوری اسلامی ایران در همه استان های کشور راه اندازی می شود.