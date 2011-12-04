باند حفاری غیر مجاز محوطه گویجه قلعه مراغه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی اظهار داشت: بدیهی است در آذربایجان شرقی در کنار مردم شریف استان و اعضای انجمن های میراث فرهنگی و نیروی انتظامی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی بیشترین سهم را در مقابله با حفاری های غیر مجاز دارد.

وی افزود: این باند چهار نفره در حین حفاری غیر مجاز به همراه ابزار و آلات حفاری دستگیر و با دستور مقام قضایی شهرستان مراغه روانه زندان شدند.

محمدی تشریح کرد: شناسایی و انهدام این باند پیرو گزارش انجمن میراث فرهنگی روستای گویجه قلعه از توابع بخش خراجوی شهرستان مراغه به پایگاه حفاظتی این یگان مستقر در مراغه مبنی بر فعالیت یک باند غیر مجاز به طور شبانه در محوطه ثبتی گویجه قلعه صورت گرفت.

وی با اشاره به اقدامات یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در سال جاری تاکید کرد: خوشبختانه در سه ماهه دوم سال 90 میزان جرایمی نظیر حفاری غیر مجاز، تخریب، سرقت، ساخت و ساز غیر مجاز و تجاوز به حریم در حوزه آثار ثبتی و غیر ثبتی شهرها و روستاهای استان بسیار اندک بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: بیشترین کشفیات در این بازه زمانی به ترتیب مربوط به شهرستانهای تبریز، مراغه، کلیبر، اهر، سراب، میانه و هریس بوده است.

محمدی تاکید کرد: بیش از هزار و 800 اثر ثبتی در آذربایجان شرقی وجود دارد که لزوم نظارت و بازرسی قوی برای حفظ و صیانت از تاریخ و فرهنگ این استان را برجسته می کند.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی یادآور شد: آثار ثبت شده، تحت نظارت و مراقبت سازمان میراث فرهنگی بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که موجب تغییر هویت اثر شود، ممنوع است و بازسازی آنها با تایید و نظارت سازمان انجام می شود.

گفتنی است، محوطه گویجه قلعه مراغه به شماره 10471 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.