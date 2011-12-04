پیش بینی بودجه 1.5 میلیارد تومانی برای بهسازی خورهای بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد سلطان زاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس با اشاره به ضرورت مطالعات و پژوهش برای انجام هر فعالیتی، اظهار داشت: باید در امور پژوهشی با نیازسنجی و اولویت گذاری از موازی کاری جلوگیری کرد و در حال حاضر با قاطعیت اعلام می کنم در حال حاضر به جز امور معمولی روزانه هیچ کاری در شهرداری بندرعباس بدون مطالعات و پژوهش انجام نمی گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مهمترین طرحهای مطالعاتی شهرداری بندرعباس یعنی طرح مطالعاتی خورهای شهر بندرعباس انجام شده و طبق این تحقیقات، برای بهسازی خورهای بندرعباس یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه پیش بینی شده است.

شهردار بندرعباس افزود: دیگر طرح مطالعاتی شهرداری بندرعباس کمربند سبز شهر بندرعباس است که تمامی مراحل مطالعات آن انجام شده و برای ایجاد این کمربند سبز طی توافقی با اداره کل منابع طبیعی هرمزگان، پارک جنگلی و پارک جهاد بندرعباس به شهرداری واگذار شد تا طرح کمربند سبز اجرا شود.

سلطان زاده در ادامه به کاهش بودجه شهرداری های کشور اشاره کرد و بیان داشت: طبق قوانین جدید دیگر شهرداری ها نمی توانند مبلغی را به علت آلایندگی های نفتی از واحدهای مربوطه دریافت کنند که به همین علت درآمد بسیاری از شهرداری های کشور 35 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر شهرداری بندرعباس طرحهای عمرانی بسیار بزرگی را در دست اجرا دارد که به علت همین کاهش درآمدها، شهرداری بندرعباس با مشکلات مالی برای اتمام برخی از این طرحها مواجه شده است.