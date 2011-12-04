تثبیت سنگرهای انقلابیون یمن/ مردم از مبارزه دست بر نمی دارند

بسیاری از جمله مقامات سعودی بر این باور بودند که امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس به مشکلات یمن پایان خواهد داد اما با گذشت چند روز از امضای این طرح به وسیله عبدالله صالح بحران همچنان پابرجاست.

البته جوانان انقلابی یمنی از ابتدای این طرح عربستانی با آن مخالف بودند، زیرا به خوبی می دانستند که اهداف پشت پرده ای برای هدایت انقلاب یمن مطابق خواست ریاض در جریان است.

با گذشت چند روز از امضای طرح مذکور درگیری ها تعز به قلب تپنده انقلاب یمن مبدل شده و مردم در مناطق دیگر نیز سنگر خود را حفظ کرده اند، زیرا به هیچ توافقی با عبدالله صالح اعتقادی ندارند.

اما نکته ای که در این باره حائز اهمیت است حمایت احزاب مخالف از جوانان انقلابی است به نظر می رسد این احزاب از مردم انقلابی به عنوان اهرم فشاری علیه رژیم استفاده می کنند.

مردم یمن با اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح پس از 33 سال جنایات موافق نیستند آنها همچنین خواستار سرنگونی همه ارکان رژیم سابق هستند.

هنوز هزاران جوان یمنی شب را در میدان التغییر و اطراف دانشگاه صنعا می گذرانند منطقه ای که به نفوذ چادرهای معترضین مبدل شده است.

به نظر نمی رسد که ذره ای از عزم مردم پس از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس کاسته شده باشد حتی برخی از تحصن کنندگان به جای چادرهای پلاستیکی خیمه هایی با آجر و سیمان بنا کرده اند.

"حمود هزاع" از جوانان انقلابی یمن در گفتگو با پایگاه میدل ایست آنلاین می گوید: انقلاب زندگی بخش است و ما چاره ای جز ادامه انقلاب نداریم.

"خالد المدانی" از دیگر انقلابیون هم گفت: ما به انقلاب خود ادامه می دهیم زیرا اهداف آن محقق نشده و کسانی که صالح مذاکره و معامله کردند در واقع به انقلاب و خون شهیدان خیانت کردند.

وی افزود: ما با اعضای احزاب مخالف مشکلی نداریم زیرا معتقدیم که دیدگاه آنها با رهبران سازشکارشان متفاوت است رهبران احزاب مخالف برای رسیدن به قدرت خون شهیدان را پایمال کردند.

"فارس السقاف" تحلیلگر سیاسی یمنی هم بیان کرد: به هر حال احزاب مخالف نقش زیادی در مبارزه علیه رژیم ایفا کرده اند و اگر حمایت مالی آنها نبود چه بسا تظاهرات پایان می یافت.

"محمد العسل" از انقلابیون یمن گفت: ما به تلاشهای خود علیه عبدالله صالح ادامه می دهیم، زیرا باور نداریم که طرح شورای همکاری خلیج فارس از سوی صالح اجرا شود.

به هر حال به نظر می رسد اوضاع یمن همچنان مه آلود باقی بماند، زیرا نه مردم اعتمادی به عبدالله صالح نسبت به اجرای تعهداتش دارند و نه دیکتاتور و نزدیکانش که بر پستهای حساس چمبره زده اند قصد واگذاری اختیارات و قدرت را دارند.