ایجاد 14 رشته کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات البرز دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، این واحد دانشگاهی که در حال حاضر تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مشغول به خدمت رسانی به قشر جوان و علاقمند به تحصیلات تکمیلی است، شامل کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری، انگل شناسی دامپزشکی، آموزش زبان انگلیسی، علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی است.

همچنین این واحد شامل رشته های مدیریت آموزشی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی، مهندسی برق – قدرت، مدیریت اجرایی، حسابداری و مهندسی کامپیوتر – نرم افزار است که تا پایان مرحله ساخت ساختمان های مستقل این واحد دانشگاهی کلاس های آنها تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دایر می شود.