  1. استانها
  2. البرز
۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

ایجاد 14 رشته کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات البرز دانشگاه آزاد

ایجاد 14 رشته کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات البرز دانشگاه آزاد

کرج - خبرگزاری مهر: با گذشت یکسال از شروع به کار واحد علوم و تحقیقات البرز دانشگاه آزاد اسلامی در این استان امکان ادامه تحصیل دانشجویان این استان در 14 رشته مقطع کارشناسی ارشد فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این واحد دانشگاهی که در حال حاضر تحت نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مشغول به خدمت رسانی به قشر جوان و علاقمند به تحصیلات تکمیلی است، شامل کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری، انگل شناسی دامپزشکی، آموزش زبان انگلیسی، علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی است.

همچنین این واحد شامل رشته های مدیریت آموزشی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، زمین شناسی – زمین شناسی مهندسی، مهندسی برق – قدرت، مدیریت اجرایی، حسابداری و مهندسی کامپیوتر – نرم افزار است که تا پایان مرحله ساخت ساختمان های مستقل این واحد دانشگاهی کلاس های آنها تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرج دایر می شود.

کد مطلب 1476915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها