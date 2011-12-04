قائم شهر قهرمان بسکتبال دانشگاه آزاد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش علیزاده مسئول تربیت بدنی واحد قائم شهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر قهرمان بسکتبال منطقه سه کشور شد.

وی افزود: رقابتهای بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه سه کشور با برتری تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر در ساری به پایان رسید.

علیزاده اظهار داشت: در جریان این دوره از رقابتهای تیم بسکتبال دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر و آمل با برتری برابر رقبای خود به دیدار نهایی راه یافتند.

وی افزود: در دیدار نهایی این دوره از رقابتها، تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با نتیجه برتر تیم آمل را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

علیزاده گفت: طبق جدول رده بندی مسابقات تیمهای بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل عنوان دوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل عنوان سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.