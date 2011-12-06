۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۴

چراجی در گفتگو با مهر:

100میلیون لیتر فرآورده های نفتی در گیلان ذخیره سازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از ذخیره سازی بیش از 101 میلیون لیتر سوخت در استان خبر داد.

فردین چراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 45 میلیون لیتر بنزین، 22 میلیون لیتر نفت سفید و 34 میلیون لیتر نفت گاز بوده است.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه سوخت رسانی به روستاها مناطق صعب العبور استان تاکید کرد و اظهارداشت: در گیلان 20 هزار خانواردر مناطق صعب العبور زندگی می کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: در حال حاضر بیش از 21 میلیون لیتر سوخت به این مناطق اختصاص یافته که تاکنون افزون بر50 درصد از آن توزیع شده است.

وی افزود: چنانچه راه های صعب العبور استان در اثر عوامل مختلف مشکل ایجاد شود با هماهنگی راه و ترابری بازگشایی و سوخت رسانی انجام خواهد شد.

چراجی گفت: علاوه بر این 60 هزار لیتر سوخت بصورت اعتباری در اختیار فروشندگان مناطق صعب العبور قرار گرفته بدون اینکه وجهی دریافت شود.

وی اظهارداشت: این مبالغ با مساعد شدن وضعیت آب و هوا پایان سال به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان عودت داده می شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان ادامه داد: در گیلان 196 هزار خانوار نفت سوز هستند که از این تعداد 20 هزار خانوار در مناطق صعب العبور زندگی می کنند.

کد مطلب 1476935

