ملت و دولت عراق با اظهارات ضد ايراني شعلان موافق نيستند/ شعلان مي خواهد آمريكا را عليه شيعيان تحريك كند / آيت الله سيستاني خواهان وحدت همه طوايف عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد چلبي در گفتگو با روزنامه الراي العام كويت تصريح كرد : آيت الله سيستاني اولين كسي بود كه خواستار وحدت ملت عراق ونفي طائفه گري شد و مخالفت خود را با انحصار طلبي هر قوميت و طائفه اي اعلام كرد و از حقوق همه عراقي ها دفاع كرده است من شخصا وبارها از وي شنيده ام كه بر ضرورت بازگشت حاكميت كامل به عراق و برگزاري انتخابات تاكيد كرد.



وي افزود: آيت الله سيستاني از ماه چهارم يا پنچم سال گذشته ميلادي بر اين نكته تاكيد كرده است كه قانون اساسي بايد از سوي مجلس ملي منتخب تدوين شود و ما توانستيم اين انديشه و ديدگاه را به جهانيان ابلاغ كنيم و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا را نيز به آن متقاعد كنيم كه ملت عراق نخواهد پذيرفت مگر اينكه آيت الله سيستاني انديشه و فكر خود را براي تشكيل اين مجمع براي تدوين قانون اساسي پيگيري كند .



چلبي درباره اظهارات ضدايراني شعلان گفت : در سفر به ايران مسئولان اين كشور درباره اظهارات شعلان وزير دفاع موقت عراق سوال كردند من به آنها گفتم شعلان نظر شخصي خود را گفته است و اظهاراتش بيانگر موضع رسمي دولت عراق نيست و قطعا بيانگر نظرات ملت عراق نيست .



به گزارش مهر، چلبي با اشاره به اتهامات افرادي مانند شاه اردن عليه شيعيان گفت : ما را متهم مي كنند كه عجم هستيم آيا شما عجم مي بينيد همه عرب هستند هيچ كس بر عربيت عراقي ها شك كند عراق يك دولت عربي است و هيچ كس نخواهد توانست كه شعارهايي بر زبان بياورد يا در عربيت اين ملت شك كند ما هرگونه عمليات را براي تاثيرگذاري بر روابط عراق با كشورهاي همسايه و تحريك كردن جهان نسبت به اين همسايه محكوم مي كنيم.

وي با اشاره به اظهارات بي پايه و اساس شعلان عليه ايران گفت : آنها مي خواهند با با اين اتهامات و متهم كردن ما به تبعيت از ايران ، آمريكا را بر ضد ما تحريك كنند و اين كاملا نادرست است عراق دولت مستقل داراي حاكميت است .



وي درباره برنامه سياسي ليست ائتلاف ملي عراق يكپارچه گفت : طرح و برنامه ما تشكيل يك دولت دمكراتيك متنوع فدرالي كه به حقوق بشر و حقوق سياسي احترام گذارد و متعلق به همه عراقي ها باشد بدون اينكه درانحصار يك طائفه يا قوميت خاصي باشد مي خواهيم دارايي هاي عراق را در راه ساختن و آباد كردنش بكار گيريم و از فدراليسم هم حمايت مي كنيم.



چلبي درباره وجود مداركي دال بر نفوذ تروريست ها از سوريه به عراق گفت : برخي دخالت هايي از سوي برخي كشورهاي منطقه براي حمايت از تروريست و جنايتكاران كه اقدام به قتل مردم عراق مي كنند و تاسيسات و منابع عمومي را نابود مي كنند وجود دارد بله از سوي برخي كشورها از تروريستها حمايت مالي مي شود و براي آنها مواد منفجره هم ارسال مي شود ما از كشورهاي مربوطه مي خواهيم مرزهاي خود را كاملا كنترل كنند.



چلبي درباره اينكه آيا خواستار برگزاري كنفرانس آشتي با اهل تسنن براي مشاركت آنها در انتخابات شده ايد؟ گفت : اهل سنت برادران ما هستند مذهب هيچ نقشي در گرايش سياسي ندارد ما خواهان نفي طائفه گري هستيم ما خواهان آزادي براي همه عراقي ها در انتخاب نمايندگان خود ومشاركت همه آنها صرف نظر از وابستگي طائفه اي و نژادي هستيم عراق متعلق به همه عراقي ها است اقليت و اكثريت تنها بر اساس انديشه سياسي وجود دارد نه بر اساس طائفه معين امور سياسي در عراق اكثريت يا اقليت را تعيين نمي كند بلكه اين مساله را قانون اساسي معين مي كند.