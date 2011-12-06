اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان به دلیل یکسان سازی کدهای مخابراتی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح هم کدسازی تلفن های ثابت استان تهران از 17 آذرماه جاری آغاز می شود و همزمان با اجرای همکدی 821 هزار شماره تلفن شهرستانهای استان تهران با کد 021، شماره تلفن های 10 شهرستان استان تهران با اختلال همراه می شود.

اجرای عملیات همکدی مربوط به شماره تلفن های شهرستان های فیروزکوه، دماوند، ورامین، پیشوا، پاکدشت، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر، شهریار و ملارد است که از 17 آذرماه جاری آغاز می شود و براین اساس شماره تلفن مشترکان این شهرستان ها از 7 به 8 رقم تغییر می یابد به نحوی که 3 شماره اول بیشتر تلفن های مشترکان در 10 شهرستان مذکور به 4 شماره تغییر و مابقی شماره ها بدون تغییر باقی می مانند.

با اجرای هم کدی در تهران، تعرفه هر پالس مکالمه با تلفن ثابت استانی که تاکنون 44.7 ریال بود با افزایش 6.7 ریالی به ازای هر پالس به نرخ 51.43 ریال محاسبه خواهد شد. براین اساس از ساعت 7 صبح تا 13 ظهر هزینه هر 2.24 دقیقه یک پالس، از ساعت 13 تا 22 هر 2.68 دقیقه یک پالس و از ساعت 22 تا 7 صبح و روزهای تعطیل هزینه هر 3.23 دقیقه، یک پالس مکالمه محسوب می شود.



شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به شماره های جدید باید با مرکز اطلاعات تلفنی 118، واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران 190 تماس گرفته و یا به سایت WWW.TCT.IR مراجعه کنند.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده است که در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص طرح هم کدسازی تلفن های ثابت در سطح استان تهران، ستادی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، شرکت مخابرات استان تهران با مسئولیت معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تشکیل شده که وظیفه این ستاد اطلاع‌رسانی، نظارت بر حسن اجرای طرح، پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی است.

براین اساس ستاد "هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت استان تهران" نیز تاریخ اجرای طرح هم‌کدسازی در استان تهران را 17 آذرماه جاری تعیین و جهت اجرا به تمامی اپراتورهای شبکه ثابت و سیار و شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ کرده است.