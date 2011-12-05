یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همزمان با ماه محرم و ایام عزاداری امام حسین(ع) نظارت دقیق بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، تکایا، مساجد، حسینیهها انجام میشود.
وی افزود: در این مدت همچنین بر آبهای آشامیدنی، تانکرهای توزیع آب و ایستگاههای صلواتی نظارت و در صورت نیاز کلرسنجی و کلرزنی آب تانکرها انجام میشود.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت قم با بیان اینکه تأمین آب شرب از نیازهای اساسی در این ایام است بیان داشت: این موضوع بر عهده خدمات شهری شهرداری قم است و این مرکز نیز به کنترل و نظارت کیفی و بهداشتی آن میپردازد.
توزیع بطری آب بین عزاداران
حسینی غفوری اظهار داشت: علاوه بر آب بهداشتی تانکرها بطری آب، نیز در اختیار عزادارن قرار میگیرد.
وی نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در ایستگاههای صلواتی را از دیگر خدمات مرکز بهداشت عنوان کرد و افزود: نظارت دقیقی بر ایستگاههای صلواتی اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران انجام میشود تا جلوی هرگونه مشکل بهداشتی گرفته شود.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه مکانهای در نظر گرفته شده برای تهیه و توزیع غذا باید از شرایط بهداشتی برخوردار باشند بیان داشت: به مسئولان هیئت امنای حسینیهها و تکایا تذکر داده شده که از طبخ غذای نذری در محیطهای غیر بهداشتی خودداری کنند.
غفوری افزود: بر اساس نامه نگاریهای انجام شده با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تمامی ایستگاههای توزیع تهیه و توزیع غذا باید نوع مواد غذایی، مکان توزیع و طبخ غذا و افراد مشغول در این زمینه را به مرکز بهداشت معرفی کرده و مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کنند.
غفوری به مهر خبر داد:
نظارت تیمهای بازرسی بر بهداشت مراکز توزیع نذورات محرم در قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم از نظارت چهار تیم بازرسی بر بهداشت مراکز توزیع نذورات ماه محرم در قم خبر داد.
یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همزمان با ماه محرم و ایام عزاداری امام حسین(ع) نظارت دقیق بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، تکایا، مساجد، حسینیهها انجام میشود.
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