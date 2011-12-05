یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همزمان با ماه محرم و ایام عزاداری امام حسین(ع) نظارت دقیق بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، تکایا، مساجد، حسینیه‌ها انجام می‌شود.



وی افزود: در این مدت همچنین بر آب‌های آشامیدنی، تانکرهای توزیع آب و ایستگاه‌های صلواتی نظارت و در صورت نیاز کلرسنجی و کلرزنی آب تانکرها انجام می‌شود.



مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت قم با بیان اینکه تأمین آب شرب از نیازهای اساسی در این ایام است بیان داشت: این موضوع بر عهده خدمات شهری شهرداری قم است و این مرکز نیز به کنترل و نظارت کیفی و بهداشتی آن می‌پردازد.



توزیع بطری آب بین عزاداران



حسینی غفوری اظهار داشت: علاوه بر آب بهداشتی تانکرها بطری آب، نیز در اختیار عزادارن قرار می‌گیرد.



وی نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در ایستگاه‌های صلواتی را از دیگر خدمات مرکز بهداشت عنوان کرد و افزود: نظارت دقیقی بر ایستگاه‌های صلواتی اطراف حرم مطهر ‌و مسجد مقدس جمکران انجام می‌شود تا جلوی هرگونه مشکل بهداشتی گرفته شود.



مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه مکان‌های در نظر گرفته شده برای تهیه و توزیع غذا باید از شرایط بهداشتی برخوردار باشند بیان داشت: به مسئولان هیئت امنای حسینیه‌ها و تکایا تذکر داده شده که از طبخ غذای نذری در محیط‌های غیر بهداشتی خودداری کنند.



غفوری افزود: بر اساس نامه نگاری‌های انجام شده با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تمامی ایستگاه‌های توزیع تهیه و توزیع غذا باید نوع مواد غذایی، ‌مکان توزیع و طبخ غذا و افراد مشغول در این زمینه را به مرکز بهداشت معرفی کرده و مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کنند.

