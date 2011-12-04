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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

قهاری اعلام کرد:

بررسی عملکرد هیئت های ووشو شهرهای مازندران آغاز شد

بررسی عملکرد هیئت های ووشو شهرهای مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ووشو مازندران از آغاز بررسی مرحله دوم عملکرد هیئت های ووشو شهرهای مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قهاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دور جدید بررسی عملکرد هیئت های ووشو با حضور در شهر مورد نظر و دیدار با مسئول ورزش و جوانان شهرستان انجام می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی که برای سال90 انجام داده، توانستیم موفقیت های بی نظیری در کسب مدال های رنگارنگ در عرصه های کشوری، بین المللی و جهانی داشته باشیم.

قهاری با بیان اینکه هدف ما گسترش دوستی با ورزش ووشو است، گفت: ورزش سبب سلامت روح و روان و در پی آن سلامت جسم می شود.

وی افزود: قانون مداری و برنامه محوری هنگامی اجرایی می شود که توام با عملکرد شایسته در مجموعه باشد و تنها با شعار دادن و حرف زدن موفقیتی حاصل نمی شود.

رئیس هیئت ووشو مازندران، خواهان مسئولیت، توام با اجرای عملکرد مفید برای همه اعضای هیئت ووشو شده است.

وی تصریح کرد: هنگامی می توانیم قابلیت های ووشو مازندران را در حد واقعی خود نشان دهیم که به دور از حاشیه ها فعالیت کنیم.

قهاری گفت: نتایج بدست آمده توسط بانوان ووشو کار استان که در تاریخ ووشوی مازندران بی سابقه بوده را حاصل این برنامه محوری، همدلی در مجموعه کادر ووشو مازندران است.

وی از تمامی افرادی که سبب این افتخارات غرور آفرین برای مازندران شده، قدردانی کرد.
 

کد مطلب 1476946

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