استکبار به واسطه فرهنگ عاشورایی با انقلاب دشمنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی عصر یکشنبه در یادواره شهدای سنگ تجن این شهرستان گفت: دشمنی ها علیه انقلاب اسلامی به واسطه وجود فرهنگ عاشورایی است.

قمی افزود: زنده نگاه داشتن فرهنگ و عبرت های عاشورایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی سبب شده تا فتنه گری ها و دشمنی ها همچنان ادامه داشته باشد.

وی، اضمحلال دولتهای استبدادی منطقه را نتیجه خون شهدای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: با شکل گیری انقلاب اسلامی پیدایش فرهنگ شهادت در عرصه های بین المللی به ویژه در بین کشورهای بیداری اسلامی شکوفا شده است.

فرماندار نوشهر، برگزاری پیوسته یادواره های شهدا را وظیفه همگان و مسئولان دانست و تاکید کرد: باید در یادواره ها، دستاوردهای شهدا را مرور کنیم و نسبت به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برگزاری یادواره های شهدا دارای برکاتی بوده که دشمنان نظام آن را لمس کرده اند و موظفیم از میراث خون شهدا در مسیر گستراندن انقلاب اسلامی بکار ببندیم.

قمی، به نقش دشمنی های انگلیس علیه ملت ایران در طول تاریخ اشاره کرد و یادآور شد: تاریخ دو قرن اخیر رابطه دیپلماسی ایران و انگلیس گواه آن را می دهد که دولتهای انگلیس همیشه عامل فتنه انگیزی ها و توطئه های مداخله جویانه در کشور بودند.

وی تاکید کرد: کاهش و قطع سطح روابط با دولت انگلیس به عنوان اصلی ترین خواسته ملت و نظام است.