یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در بجنورد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا سوقندی اظهار داشت: این جشنواره با شرکت استان های خراسان، گلستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 16 اسفند ماه سال جاری به مدت سه روز در بجنورد برگزار می شود.

سوقندی با اشاره به این که جشنواره در چهار بخش، فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم برگزار می شود، تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا اول بهمن ماه است.

وی در خصوص اهداف جشنواره نیز گفت: تحقق سینمای ملی با ارتقاء سطح آگاهی، تجربه و بینش نسل جوان، گسترش ارزشهای والای دینی و هویتی است.

سوقندی افزود: تنظیم خانواده، توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز از دیگر اهداف جشنواره است.