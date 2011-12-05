اهتزاز پرچم های عزاداری امام حسین(ع) در حریم حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، در شیون آنانی که گداخته بر سر وسینه می زنند و در تاسوعای سالار شهیدان خون می گریند، لهجه سراسر ایران را می توان شنید.

آذری زبانهایی که با اخلاص ابوالفضل را صدا و بر تیری که بر دستان وفادارش اصابت کرد، ضجه می کنند، شمالی های پاک نیت که در فراق علی اکبر سر از پا نمی شناسند و ناله اشان را تا عرش رها کرده اند.

جنوبی ها با آن آیین نیکو و نوحه سرایانی که با کلمات ناب، اشک سنگ را هم در می آورند، بچه های خوب غرب و علم و کتل و مشک آبی که سوراخ شده و سنگفرش بست شیرازی را خیس کرده است.

اگر اهل دل باشی تاسوعا را عارفانه درک می کنی، لحظه های بیعت دوباره جماعتی که همگام با پسر پیامبر وارد نینوا شده اند و اینک در نابرابری اشقیا و صالحان به پیشنهاد ولایی امام عصر خود، ناله سر می دهند که تا آخرین نفس فرزند زهرا را رها نخواهیم کرد.

اگر اهل دل باشی برج و باروی کوفه را با چشم دل می بینی، کاخ ابن زیاد را که در گذر زمان فرو ریخته است و امیر کاخ را نیز که جز بدنامی در تاریخ از او نصیبی نمانده است.

و آن سو تر کربلا را که هنوز می جوشد، هنوز انعکاس غیرت و شور و شعور است،هنوز پیام رسان فریادی است که از گلوی بریده ذریه رسول الله در دشت سوزان نینوا پیچیده وتا همیشه خواهد ماند.

امروز در گرامیداشت یاد حسین(ع) و صحابه با مرامش مشهد بی قرار است، در شب تاسوعای حسینی دو هزار کاروان عزادار با امکانات سنتی در مساجد و تکایا به عزاداری پرداختند و از اولین ساعات صبح نیز صفهای طویل هیئت های سینه زن و زنجیر زن راهی حرم امام هشتم می شوند.

در جبهه حسین

رضا قربانی از بازاریان اطراف حرم می گوید: امسال شور خاصی بر تاسوعای حسینی حکمفرماست، انگار همین امروز تاسوعای اول است، همه چیز در شیدایی رنگ طراوت دارد، همه دوست دارند در جبهه حسین باشند.

قاسم درودگر هموطن آذری از هیئت مکتب القاسم می گوید: بوی عطر کربلا را می شود حس کرد، عشق و دوستی و اظهار ارادت دستاورد محرم حسینی است.

وی می افزاید: همه تلاش می کنیم تا تصویری مطلوب از عزاداری سنتی ایران و به خصوص خطه غرب کشور را در معرض عموم قرار دهیم.

کربلایی های مقیم مشهد هم که سالهاست از سرزمین خود دور مانده اند کوچه های خیابان طبرسی را برای ورود به صحن و سرای آقا امام رضا انتخاب کرده اند.

عبدالطیف برادر عرب زبان در این باره می گوید: عزاداران عراقی اندوه فراق را به غصه شهادت آقا سیدالشهدا افزوده اند.

وی با اشاره به حضور 40 ساله هیئت کربلایی های مشهد می گوید: هرسال تعزیه دار امام حسین (ع) هستیم.

هیئت نوغان

نوغان مشهد که 1500 سال تاریخ را در حافظه خود دارد، کانون هیئتهای قدیمی است. هیئت مرتضوی، آل طه، علی اکبر، شاهزاده قاسم و... در شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی تب دار این ماتم بزرگ است.

محسن یوسفی سرپرست هیئت آل طه می گوید: در روز عاشورا هیئت های مشهدی روانه حرم امام رضا (ع) می شوند.

وی برپایی روضه خوانی و مرثیه سرایی و استقبال گسترده از مجالس سوگواری را در این محله قدیمی از افتخارات اهالی می داند.

خطبه خوانی

در شب عاشورا مشهد در خیمه غم بیتوته می کند، بغض های فروخورده منتظر بهانه اند تا ساعتها ببارند، کبوتران مولا هم محزون این شب سراسر ناخوشی اند، در شب عاشورا آیین خطبه خوانی در صحن عتیق برگزار می شود و خادمان حرم شهادت اباعبدالله را به محضر ثامن الائمه تسلیت می گویند.

مراسم شام غریبان حسینی هم با حضور قشرهای مختلف در اطراف حرم رضوی بر گزار و مریدان امام زیر نور شمع هایی که به علامت غریبی کاروان اسرا در دست دارند اشک ماتم می ریزند.

تا دنیا هست

تا دنیا هست عاشورا هست، تا عاشورا هست، سرود شیدایی خوانده می شود و حسین و مرام و درس آزادگی اش همراهمان خواهد بود.

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گزارش: محمد ابراهیمی