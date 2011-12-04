10 درصد جمعیت مازندران را معلولان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی عصر یکشنبه در همایش توانمندسازی معلولان اظهار داشت: دولت موظف است که به استناد قانون اساسی از یک معلول به عنوان یک انسان سالم و با امکانات جامعه استفاده کند.

ردایی گفت: معلولیت محدویت و ناتوانی نیست بلکه با توانمند کردن افراد معلول می توان برای استقلال فردی و برای جامعه مفید باشد.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: اگرجامعه نتواند نیاز معلولان راتامین کند، جامعه دچار معلولیت و توانبخشی خواهد شد.

ردایی با اشاره به ساخت بانکها، ادارات دولتی، پارکها، دانشگاهها در مازندران تاکید کرد: تمام نهادها موظفند تا برابر قانون محیط اطراف خود رابرای استفاده معلولان فراهم سازند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است معلولیت برای همه افراد جامعه اتفاق بیافتد افزود: همه افراد جامعه باید توجه ویژه ای به افراد معلول داشته باشند.

وی ادامه داد: اعتبار معلولان، در بخش مسکن و اشتغال در شرایط مناسب برای این افراد بسیار کم است و باید برای تحقق این امر مسولان اهتمام بیشتری داشته باشند.

ردایی با اشاره به شرایط خاص جامعه معلولان و قرار دادن امکانات جامعه به این قشر جامعه افزود: برای توانمند سازی معلولان باید از امکانات این استان استفاده شود.