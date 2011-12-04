موفقیت دانشجوی دانشگاه گیلان در مسابقات ملی قرآن کریم کشور

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "مرتضی خدابخشی پور" دانشجوی حقوق دانشگاه گیلان مقام اول رشته ترتیل مسابقات ملی قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور که در دانشگاه مشهد برگزارشد، کسب کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره حرکت که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهارداشت: ضمن شرکت انجمن علمی دانشگاه گیلان در این جشنواره وتجلیل و تقدیر از عملکرد معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان و انتخاب غرفه این دانشگاه به عنوان غرفه برتر، نشریه برف دانه مربوط به انجمن علمی ریاضی موفق به کسب مقام برتر در زمینه نشریات انجمنهای علمی شد.

رئیس دانشگاه گیلان در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاه ‌ها تاکید کرد و اظهارداشت: توسعه برنامه قرآنی و برگزاری جشنواره‌ های قرآنی در دانشگاه ‌های کشور در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن بسیار مؤثر است.

وی یادآورشد: غافل شدن از برنامه ‌های قرآنی در دانشگاه‌ های کشور می‌ تواند تبعات منفی و مخربی داشته باشد.