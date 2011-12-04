1400 تن کالاهای اساسی بین هیئت های مذهبی مازندران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور افزود: با اقدامات صورت گرفته امسال برای هیئت های مذهبی و تکایای استان، 900 تن برنج، 400 تن روغن و 150 تن شکر به عنوان سهمیه تهیه شده است.

وی گفت: توزیع کالاهای اساسی با هدف انجام نذورات در ماههای محرم و صفر در بین هیئت های مذهبی مازندران توزیع شده است.

هاشم پور افزود: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و صفر، بسیاری از عاشقان و دلدادگان امام حسین (ع) به توزیع نذورات و پذیرایی از عزاداران حسینی اقدام می کنند که سازمان صنعت، معدن و تجارت از محل کالاهای تنظیم بازار اقدام به تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز برای این منظور کرده است.

هاشم پور گفت: سهمیه هیئت های مذهبی با توجه به کثرت آنها و تقاضای بسیار زیاد، تنها در اختیار مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و هیئت های مذهبی ای قرار می گیرد که در سازمان تبلیغات به ثبت رسیده‌ و دارای معرفی‌نامه ‌باشند.

وی افزود: متولیان هیئت های مذهبی و مساجد می‌توانند ضمن مراجعه به ادارات شهرستانها و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت سهمیه‌ نذورات شامل برنج، روغن و شکر اقدام کنند.



