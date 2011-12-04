100 هزار فرصت شغلی برای معلولان کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد عصر یکشنبه در همایش توانمندسازی معلولان استان اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم با استفاده از قانون حمایت و ایجاد اشتغال معلولان درراستای توانمند کردن این قشر گام برداریم.

نحوی نژاد گفت: در راستای اجرای طرح مسکن مهر، در سه سال گذشته ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان آغاز شده است.

وی افزود: امروزه معلولیت بر اثر عملکرد معلولیت و فراهم کردن شرایط و امکانات و برخورداری از بستر مناسب طبقه بندی می شود.

نحوی نژاد تاکید کرد: قانون حمایت از معلولان جامعه از وظایف تمام دستگاهای دولتی بوده واظهار داشت: اماکن شهری، اداری، ورزشی، فرهنگی و تفریحی برای افراد معلول مناسب سازی شود.

وی با اشاره به اینکه 10 درصد افراد جامعه دچار معلولیت هستند افزود: باید شرایط لازم برای زندگی جامعه معلولان فراهم سازیم.