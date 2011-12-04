بیشترین صادرات لرستان به عراق صورت می گیرد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین صادرات غیرنفتی استان لرستان در هشت ماه نخست سالجاری به کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه بوده است.

وی به رقم صادرات غیرنفتی استان در این مدت اشاره کرد و بیان داشت: رقم صادرات غیر نفتی استان طی هشت ماهه نخست امسال از مرز 65 میلیون دلار گذشت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: سهم بخش صنعت در صادرات غیر نفتی استان لرستان در این مدت 75 درصد بوده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه محموله های صادراتی استان به بیش از 19 کشور جهان صادر شده است افزود: ارزش ریالی صادرات نفتی لرستان در سال گذشته بیش از 115 میلیون و 559 هزار دلار بوده است.

وی با اشاره به کشور هایی که کالاهای لرستان به آنها صادر می شود، ترکیه، یونان، افغانستان، ونزوئلا، عراق و چین را از جمله این کشورها دانست.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه داد: تاجیکستان، سومالی، اوگاندا، رومانی، سوریه، ارمنستان، پرتغال، فرانسه، کانادا و هند را از دیگر کشورهایی است که کالاهای غیرنفتی لرستان به آنها صادر می شود.