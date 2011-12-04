مقابله به مثل سوریه علیه ترکیه/ ادامه شرارت گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، کابینه سوریه در نشستی به ریاست "عادل سفر" نخست وزیر این کشور تصمیماتی را درباره روابط با ترکیه شامل تعلیق توافقنامه تجارت آزاد، اعمال محدودیتهای گمرکی و تردد کامیونهای ترکیه اتخاذ کرد.

"تیسیر الزعبی" عضو کابینه سوریه گفت: اقدامات علیه ترکیه در واکنش به تحریمهای ترکیه علیه سوریه و در واقع مقابله به مثل محسوب می شود.

وی افزود: ترکیه همه زمینه های همکاری استراتژیک را در سطوح عالی میان دو کشور و فعالیت کمیته های مشترک را تعلیق کرده و روابط با بانک مرکزی سوریه را قطع کرده است و این به مفهوم پایبند نبودن به توافقات فیمابین است.

خبر دیگر از سوریه اینکه نیروهای امنیتی توانستند "مصطفی احمد علوش" تروریست معروف و تعدادی دیگر از گروههای مسلح را به قتل برسانند.

منابع امنیتی اعلام کردند: از این گروههای مسلح مقادیر زیادی سلاح که برای حمله به مردم و ترساندن آنها به کار می رفت کشف و ضبط شده است.

منابع مذکور بیان کردند: علوش در حمله های تروریستی علیه مردم در روستای سمکه وابسته به معمره النعمان مشارکت فعال داشته است.

همچنین نیروهای امنیتی در "بلد حیش" نیز به گروههای مسلح حمله کردند و سه نفر از تروریستها از جمله "حسن حسین القاعود" را به قتل رساندند و تعدادی دیگر را زخمی کردند.

در" ادلب" نیز نیروهای امنیتی سوریه با گروههای مسلح در منطقه "اریحا" درگیر شدند و تعدادی از آنها را کشته و زخمی کردند. مقادیر مواد منفجره از آنها کشف شد.

خبر دیگر اینکه منابع آگاه از موافقت سوریه با پروتکل اعزام ناظران کشورهای عربی به این کشور خبر دادند.

منابع آگاه همچنین از انتقال مقر پارلمان عربی از دمشق به قاهره خبر دادند.