یادواره شهدای دانشجوی شهرستان سلسله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد دانشگاه امام حسین (ع) در این یادواره نسبت به سوء استفاده دشمنان از دانشجویان در جریان انتخابات مجلس هشدار داد و اظهار داشت: دشمنان به دنبال استفاده از اجتماعات دانشجویی برای به چالش کشیدن انتخابات هستند.

محمودی با اشاره به تلاش های جریان فتنه برای زنده کردن پسمانده های این جریان در انتخابات پیش رو افزود: عناصر فتنه کنترل شده اند اما ریشه کن نشده اند.

استاد دانشگاه امام حسین (ع) بیان داشت: انتخابات پیش رو اولین انتخابات پس از فتنه 88 است به همین دلیل معاندان به دنبال ایجاد دلسردی و منحرف کردن مردم برای برگزاری انتخابات با حضور کمرنگ مردم هستند.

محمودی اقتدار رهبر معظم انقلاب را موجب هراس غرب دانست و گفت: امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اگر مستحکم و پایدار در مقابل دشمنان ایستاده ایم به برکت وجود ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه غرب از بیداری اسلامی به شدت ضربه خورده است عنوان کرد: بیداری اسلامی برای غربی ها تاوان سنگینی داشته چون هم مدافعان منافع خود همچون بن علی و مبارک و هم منافع خود را از دست داده اند.

استاد دانشگاه امام حسین (ع) نقش انقلاب اسلامی ایران را در بیداری اسلامی اساسی دانست و تصریح کرد: منشاء بیداری اسلامی، ایران است و امروز ایران به عنوان رهبر معنوی جهان اسلام مطرح است و غرب از این موضوع می هراسد.

بنابر این گزارش در این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان الشتر برگزار شد با اهداء لوح یادبود از خانواده 4 شهید دانشجوی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.