اظهارات وستروله درباره ایران/ حضور صالحی در نشست "بن" ثمر بخش است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، گیدو وستروله امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد که در محل شهرداری بن برگزار شد، با اعلام خبر ورود هیئت ایرانی به ریاست وزیر امور خارجه به بن، درباره همکاری تنگاتنگ ایران در خصوص مسائل افغانستان در این کنفرانس ابراز امیدواری کرد.



وستروله همچنین خرسندی خود را از حضور هیئت بلندپایه ایرانی به ریاست علی اکبر صالحی ابراز و تاکید کرد : حضور ایران در این کنفرانس مهم و ثمربخش است و ما درباره همکاری بیشتر تهران در خصوص افغانستان امیدواریم.



وی گفت : موضوعات مختلفی برای گفتگو با هیئت ایرانی مد نظر داریم که موضوع هسته ای، وضعیت افغانستان و مسئله سفارت انگلیس در تهران از آن جمله است و امیدواریم مذاکرات ما نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.



خاطر نشان می شود کنفرانس بین المللی افغانستان با حضور مقامات کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه چهاردهم آذر در بن آلمان آغاز می شود.