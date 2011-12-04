کتابخانه عمومی فیروزآباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان سلسله در این مراسم با بیان اینکه رشد مطالعه در جامعه به معنی ارتقا فرهنگ است، اظهار داشت: نتیجه رشد فرهنگی در جامعه باعث مقابله با جنگ نرم و ناتو فرهنگی دشمن می شود.

باقر باقر زاده رشد مطالعه و کتابخوانی در جامعه را یک ضرورت دانست و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن زیرساخت های لازم فرهنگ مطالعه در این شهرستن ارتقا پیدا کند.

وی همچنین با تشکر از توجه اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان به مناطق محروم از آمادگی مدیریت اجرایی این شهرستان برای گسترش کتابخانه های عمومی در سلسله خبر داد.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: هم اکنون شهرستان سلسله دارای دو باب کتابخانه است و یک باب کتابخانه درجه 2 نیز در این شهرستان در حال ساخت است.

محمد جواد حاجیان فرد ادامه داد: تلاش می شود کتابخانه عمومی درجه دو شهرستان سلسله در سال 91 به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به فعالیت 55 کتابخانه عمومی پیش از این در استان، یادآور شد: با افتتاح کتابخانه عمومی فیروزآباد تعداد کتابخانه های عمومی استان لرستان به 56 باب افزایش یافت.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان به سرانه فضای کتابخانه ای در استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر به ازای هر 31 هزار لرستانی یک باب کتابخانه در لرستان وجود دارد.

حاجیان فرد ادامه داد: همچنین به ازای هر 100 نفر جمعیت استان لرستان، 29.40 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی وجود دارد.