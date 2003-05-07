24بوستان جديد در شمال تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر شهرداري منطقه يك تهران اعلام كرد : اين بوستانها در محدوده هاي پاسداران - قيطريه -زعفرانيه - ولنجك - هشترودي - نياوران - وليعصر - كامرانيه و... در مساحتي به وسعت 65 هزار و 948 مترمربع در مرحله ساخت است .

از اين بوستان ها تاكنون 5 بوستان به بهره برداري رسيده است و 19 بوستان ديگر با پيشرفت فيزيكي 20 تا 90 درصد در حال ساخت است .

براساس اين گزارش شهرداري منطقه يك تهران با بيش از 6 ميليون و 700 هزار متر مربع فضاي سبز خصوصي و عمو مي داراي سرانه فضاي سبز معادل با 28 متر مربع است كه 12 متر از سرانه بين المللي بيشتر است .