نباید بدعت های نادرست، محرم و واقعه کربلا را دچار خدشه کند

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاسوعا و عاشورا نمونه ای از مقاومت و پایداری و حق محوری است که نباید گذاشت تاثیرات آن با برخی رفتارها و خرافات کمرنگ شود.

وی با بیان اینکه به سمت حذف خرافات در مسیر عزداری ها گام برمی داریم، گفت: عاشورابزرگترین مدرسه تاریخ است که درس ولایت مداری، دین مداری، وفاداری و ایثار درآن موج می زند.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی و مقابله با خرافات، گفت: محرم، اولین روز از ماه اندوه اهل بیت(علیهم السلام) است که در آن تمامی پیامبران و ملائکه و پیروان و دوستداران آنان محزونند.

مشایخی گفت: فهم و تبیین معارف محرم، و عاشورا و تاسوعا امری است که جهان تشنه آن است و این امر مستلزم خرافه زدایی است.

