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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

نباید بدعت های نادرست، محرم و واقعه کربلا را دچار خدشه کند

نباید بدعت های نادرست، محرم و واقعه کربلا را دچار خدشه کند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، با تاکید بر اینکه شیعیان باید تلاش کنند جریان کربلا را برای همیشه حفظ زنده نگه دارند، گفت: باید مواظب باشیم که با رفتارهای غلط و بدعت های نادرست خللی بر آن وارد نکنیم.

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاسوعا و عاشورا نمونه ای از مقاومت و پایداری و حق محوری است که نباید گذاشت تاثیرات آن با برخی رفتارها و خرافات کمرنگ شود.

وی با بیان اینکه به سمت حذف خرافات در مسیر عزداری ها گام برمی داریم، گفت: عاشورابزرگترین مدرسه تاریخ است که درس ولایت مداری، دین مداری، وفاداری و ایثار درآن موج می زند.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی و مقابله با خرافات، گفت: محرم، اولین روز از ماه اندوه اهل بیت(علیهم السلام) است که در آن تمامی پیامبران و ملائکه و پیروان و دوستداران آنان محزونند.

مشایخی گفت: فهم و تبیین معارف محرم، و عاشورا و تاسوعا امری است که جهان تشنه آن است و این امر مستلزم خرافه زدایی است.

کد مطلب 1477022

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