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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

تفرش، فراهان و شازند قطب های تعزیه استان مرکزی است

تفرش، فراهان و شازند قطب های تعزیه استان مرکزی است

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث‌فرهنگی استان مرکزی گفت: همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آیین سوگواری تعزیه در شهرهای استان مرکزی برگزاری می شود که بیش از همه در شهرهای تفرش، فراهان و شازند تعزیه برپا می شود.

 

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان مرکزی از قطبهای تعزیه کشور است که نه تنها در این زمینه دارای سبک است بلکه تعزیه خوانان حرفه ای بسیاری تقدیم دنیای این هنر دینی و بومی کرده است، اما به نظر می رسد برای حفظ و ارتقا این هنر اصیل باید بیشتر کوشید.

وی گفت: تعزیه در نقاط مختلف استان مرکزی حیات دارد و سالانه به خصوص در ماههای محرم و صفر هیئتهای مختلف تعزیه خوانی در کوی و برزن اقدام به تعزیه خوانی می کنند و اکنون بیشترین تعزیه خوانان حرفه ای و پر آوازه کشور از خطه تفرش و فراهان هستند و نسخه تعزیه خوانی میر انجم متعلق به شازند در استان مرکزی است.
 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از ثبت رسم معنوی و مذهبی  تغزیه "وفس"
در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
 
رضوانی افزود: تعزیه وفس از رسوم نمایشی آیینی استان مرکزی است که دارای زوایای فرهنگی و مذهبی متعدد و منحصر به فردی است و به شماره 125 در فهرست آثار معنوی کشور قرار گرفته است.
 
وی اظهار داشت: این آیین مذهبی با پرده های نمایشی متعدد و ویژگی های نمادین، رنگ و پوشش خاص، علاوه بر داستان مصایب امام حسین(ع) در دشت کربلا، زندگی سایر معصومان را نیز روایت می‌کند و در اجرای آن از اشعاری با زبان محلی روستای وفس (زبان تاتی) استفاده می شود.
 
رضوانی بیان کرد: تعزیه‌خوانی در وفس از سابقه‌ای دیرینه برخوردار است و قدیمی‌ترین نسخه‌های تعزیه که در حال حاضر در اختیار است به حدود 230 سال قبل برمی گردد.
کد مطلب 1477023

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