تفرش، فراهان و شازند قطب های تعزیه استان مرکزی است

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان مرکزی از قطبهای تعزیه کشور است که نه تنها در این زمینه دارای سبک است بلکه تعزیه خوانان حرفه ای بسیاری تقدیم دنیای این هنر دینی و بومی کرده است، اما به نظر می رسد برای حفظ و ارتقا این هنر اصیل باید بیشتر کوشید.

وی گفت: تعزیه در نقاط مختلف استان مرکزی حیات دارد و سالانه به خصوص در ماههای محرم و صفر هیئتهای مختلف تعزیه خوانی در کوی و برزن اقدام به تعزیه خوانی می کنند و اکنون بیشترین تعزیه خوانان حرفه ای و پر آوازه کشور از خطه تفرش و فراهان هستند و نسخه تعزیه خوانی میر انجم متعلق به شازند در استان مرکزی است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از ثبت رسم معنوی و مذهبی تغزیه "وفس"

در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

رضوانی افزود: تعزیه وفس از رسوم نمایشی آیینی استان مرکزی است که دارای زوایای فرهنگی و مذهبی متعدد و منحصر به فردی است و به شماره 125 در فهرست آثار معنوی کشور قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این آیین مذهبی با پرده های نمایشی متعدد و ویژگی های نمادین، رنگ و پوشش خاص، علاوه بر داستان مصایب امام حسین(ع) در دشت کربلا، زندگی سایر معصومان را نیز روایت می‌کند و در اجرای آن از اشعاری با زبان محلی روستای وفس (زبان تاتی) استفاده می شود.