به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس سایتونگ" در مطلبی به قلم "اریک بونس" نوشت: صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه به شهروندان خود اعلام کرده اند که دوران سختی را پیش رو دارند. البته با این حال آنها هنوز درباره حل بحران یورو با هم اختلاف نظرهای شدیدی دارند.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه اخیرا در یک سخنرانی درباره بحران یورو خطاب به شهروندان فرانسوی گفته است که دوران سختی را در پیش رو خواهند داشت. صدر اعظم آلمان نیز به مردم کشورش اظهار داشته که خود را برای سپری کردن یک دوران پر از مشکل آماده کنند.

وی در نطق اخیر خود در پارلمان آلمان اظهار داشته که این بحران سالیان درازی طول خواهد کشید و رهایی از این چالش بزرگ در نشست اتحادیه اروپا پیش بینی نمی شود.

"تاگس سایتونگ" در ادامه این مطلب نوشت: در چنین شرایطی وجوه اشتراک و تفاهم رهبران آلمان و فرانسه برای حل بحران یورو از بین رفته است.البته این دو اعلام کرده اند که می خواهند قراردادهای اتحادیه اروپا را تغییر دهند تا به این ترتیب با بدهی های روزافزون کشورهای بحران زده در این اتحادیه مقابله کنند که البته درباره ابزار و راههای اعمال چنین تغییراتی اختلافات شدیدی بین مرکل و سارکوزی وجود دارد.

این روزنامه آلمانی در ادامه این مطلب نوشت: تفاوتها و اختلاف نظرهای بین فرانسه و آلمان به تجزیه های متفاوت آنها از دلایل این بحران بر می گردد. از نظر مرکل این سیاستمداران کشورهای اروپایی هستند که بدهی های بالا برای کشورهایشان را رقم زده اند و حالا باید این مسئله را از این منظر حل کرد. این در حالی است که ساکوزی بر خلاف مرکل بحران یورو را به عنوان عاقبت یک روند نادرست مسئله جهانی سازی می داند. وی بر این باور است که دولتهای اروپایی باید خود را از وابستگی به بازارهای مالی رها کنند.

نویسنده در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد که مرکل و سارکوزی همچنین در راستای راهبردهای لازم برای پایداری یورو نیز فاصله زیادی از هم دارند.

در حالی که مرکل در راستای ایجاد یک ائتلاف ارزی پایدار بدون دخالت های حمایتی بانک مرکزی اروپایی و بدون طرح اوراق مشترک بدهی های اروپایی تلاش می کند اما سارکوزی با چنین راهبردی موافق نیست. رئیس جمهوری فرانسه بر این عقیده است که با توجه به خطر انقباضات پولی، بانک مرکزی اروپایی مطمئنا می داند که چه اقداماتی را باید انجام دهد. همچنین وی تاسیس یک صندوق ارزی اروپایی به منظور حمایت از کشورهای بحران زده را مطرح کرده است که به حمایتهای بانک مرکزی اروپایی نیاز دارد. این در حالی است که مرکل در نشست اخیر بحران یورو تمامی این راهکارها را رد کرده است.

همچنین در راستای این مسئله که چگونه باید نظارت بیشتری بر نظام بودجه کشورهای اروپایی وجود داشته باشد بین رهبران سیاسی در اروپا اختلاف نظر وجود دارد. مرکل ظاهرا تصمیم دارد که کمیسیون اتحادیه اروپا را مسئول نظارت برایجاد نظم در بودجه کشورها کند. همچنین وی طرح به وجود آمدن حق شکایت علیه کشورهای متخلف در مهار بدهی هایشان در برابر دادگاه اروپایی را مطرح کرده است.

این در حالی است که سارکوزی بر این عقیده است که کشورهای اروپایی باید خودشان حرف آخر را در سیاست بودجه بزنند. وی طرح صدور قطعنامه علیه کشورهای بدهکار اروپایی که مرکل موافق آن است را رد کرده است.

نویسنده در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد اما نه مرکل و نه سارکوزی اصول و راهکار صحیحی را در حل بحران در پیش نگرفته اند. بالاخره آنها باید راهکارها و پیشنهادات برای حل بحران را نه تنها بین خودشان بلکه با رئیس دائمی اتحادیه اروپا و 15 عضو دیگر منطقه یورو هم در میان بگذارند.

مرکل همچنین با نگاهی به کشورهایی مانند انگلیس که طرح تغییر قرارداد اروپایی را رد کرده اند اظهار داشته که در صورت لزوم به تنهایی این روند را طی خواهد کرد.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که آلمان و فرانسه چگونه می خواهند مسائل منطقه یورو را حل کنند نوشت: یونان هنوز به تعهدات خود برای پرداخت بدهی هایش عمل نکرده و ایتالیا نیز از نظر اقتصادی وضعیت متزلزلی دارد. اتحادیه اروپا در سال 2012 در معرض خطر رکود اقتصادی شدیدتری قرار دارد. احتمال پایین رفتن درآمدهای مالیاتی و تقویت بحران بدهی ها وجود دارد.