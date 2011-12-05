افتتاح راه آهن اردبیل تا سال 92/ دولت توجه ویژه ای به توسعه اردبیل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه را در اولویت و دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: راه آهن اردبیل در دستور کار دولت است و مصمم هستیم این طرح را از طریق منابع دولتی فاینانس و هر سرمایه‌‌گذار دیگر اجرا کنیم.

وی با اشاره به در نظر گرفتن اعتبار مناسب در بودجه سال 91 برای راه آهن اردبیل اضافه کرد: راه آهن اردبیل با انتشار اوراق مشارکت و در نظر گرفتن بودجه مناسب در سال 91 با شرایط مناسب تری پیگیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی راه آهن اردبیل - پارس آباد را از دیگر پروژه های در دست اقدام این وزارتخانه دانست و افزود: طبق ماده 219 کارهای اجرایی راه آهن اردبیل - پارس آباد از سال آینده شروع می شود.

وی ابراز داشت: در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان اردبیل به عنوان اولین انتخاب رئیس جمهور بر اجرای تعهدات و مصوبات سفرهای قبلی در مورد راه آهن و جاده اردبیل - سرچم تاکید داشت و این طرح به سرعت عملیاتی خواهد شد.

نیکزاد با بیان اینکه هیئت دولت به عمد و برای دوری از برخی شائبه ها سفرهای دور سوم را به استانهای اردبیل و سمنان در روزهای پایانی انجام داد، عنوان کرد: دولت به رشد و توسعه این استان توجه ویژه ای دارد.

