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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

تکواندوی المپیک آزمایشی-لندن/

یوسف کرمی به مدال برنز دست یافت/ نایب قهرمانی ایران

یوسف کرمی به مدال برنز دست یافت/ نایب قهرمانی ایران

رقابت‌های تکواندو المپیک آزمایشی با کسب مدال برنز توسط یوسف کرمی و نایب قهرمانی ایران در مجموع مدال‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها که روز شنبه در مرکز المپیک شهر لندن آغاز شده بود شب گذشته با قهرمانی فرانسه و نایب قهرمانی کشورمان به پایان رسید. فرانسوی ها با سه مدال طلا ، نقره و برنز عنوان نخست را کسب کردند و تیم ایران با یک طلا و یک برنز دوم شد. انگلستان و چین تایپه هم  هر کدام با یک طلا سوم شدند.

اما در روز پایانی این مسابقات تیم ایران دو نماینده داشت. یوسف کرمی در وزن 80- کیلوگرم دور نخست "سن گیو" از چین را 10 بر 9 شکست داد. وی در دور دوم مقابل "آرون کوک" از کشور میزبان 10بر7 نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت.

سرگروه تیم ملی ایران در مرحله شانس مجدد ابتدا "دلساندرو" از ایتالیا را دو بر صفر شکست داد و سپس با پیروزی مقابل "لی سانگ بین" از کره جنوبی به مدال برنز دست پیدا کرد.

در این وزن "آرون کوک" که در سال 2009 و مسابقات جایزه بزرگ مکزیک "استیون لوپز" آمریکایی را ناک اوت کرده بود، بعد از گذر از سد یوسف کرمی ، "دانیل گارسیا" از اسپانیا و "رامین عزیزف" از آذربایجان را شکست داد و طلا گرفت.

روز گذشته همچنین در بخش بانوان و دروزن 67+ کیلوگرم اکرم خدابنده در دور نخست و پیکار با "سای بوم" از کره جنوبی 8 بریک نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

در اولین روز این مسابقات محمد باقری معتمد در وزن 68- کیلوگرم با شکست رقبایی ازانگلستان، ایتالیا، آلمان و میلاد آشنا، تکواندوکار ایرانی الاصل تیم سوئد به مدال طلا دست پیدا کرده بود.

در این پیکارها 60  تکواندوکار از کشورهای استرالیا، آذربایجان، کانادا، چین، ایران، چین تایپه، کرواسی، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، برزیل، مکزیک، سوئد، سنگال، اسپانیا و روسیه به رقابت با یکدیگر پرداختند.
کد مطلب 1477029

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