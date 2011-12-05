یوسف کرمی به مدال برنز دست یافت/ نایب قهرمانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها که روز شنبه در مرکز المپیک شهر لندن آغاز شده بود شب گذشته با قهرمانی فرانسه و نایب قهرمانی کشورمان به پایان رسید. فرانسوی ها با سه مدال طلا ، نقره و برنز عنوان نخست را کسب کردند و تیم ایران با یک طلا و یک برنز دوم شد. انگلستان و چین تایپه هم هر کدام با یک طلا سوم شدند.

اما در روز پایانی این مسابقات تیم ایران دو نماینده داشت. یوسف کرمی در وزن 80- کیلوگرم دور نخست "سن گیو" از چین را 10 بر 9 شکست داد. وی در دور دوم مقابل "آرون کوک" از کشور میزبان 10بر7 نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت.

سرگروه تیم ملی ایران در مرحله شانس مجدد ابتدا "دلساندرو" از ایتالیا را دو بر صفر شکست داد و سپس با پیروزی مقابل "لی سانگ بین" از کره جنوبی به مدال برنز دست پیدا کرد.

در این وزن "آرون کوک" که در سال 2009 و مسابقات جایزه بزرگ مکزیک "استیون لوپز" آمریکایی را ناک اوت کرده بود، بعد از گذر از سد یوسف کرمی ، "دانیل گارسیا" از اسپانیا و "رامین عزیزف" از آذربایجان را شکست داد و طلا گرفت.

روز گذشته همچنین در بخش بانوان و دروزن 67+ کیلوگرم اکرم خدابنده در دور نخست و پیکار با "سای بوم" از کره جنوبی 8 بریک نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

در اولین روز این مسابقات محمد باقری معتمد در وزن 68- کیلوگرم با شکست رقبایی ازانگلستان، ایتالیا، آلمان و میلاد آشنا، تکواندوکار ایرانی الاصل تیم سوئد به مدال طلا دست پیدا کرده بود.