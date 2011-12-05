فروش اورانیوم استرالیا به هند/ پاکستان هم مشتری بعدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، لغو ممنوعیت فروش اورانیوم به هند در حالی اعلام می شود که این ممنوعیت به دلیل عدم امضای پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای ( ان تی پی ) بوده و این کشور هنوز این پیمان را امضا نکرده است.

گیلارد در سخنان خود در مجمع عمومی حزب کارگر استرالیا، ضمن موثر خواندن این تصمیم در گسترش روابط با هند به عنوان یک قدرت بزرگ صنعتی و بزرگترین دموکراسی دنیا، بر لزوم مواضع سختگیرانه در توافقنامه فروش اورانیوم به هند تاکید کرد.

"کریگ امرسون" وزیر تجارت استرالیا با مهم توصیف کردن لغو ممنوعیت فروش اورانیوم به هند از آغاز مذاکرات دو کشور در سال 2012 برای توافق در خصوص جزئیات فروش و مسایل ایمنی خبر داد و مدعی شد: شکی وجود ندارد که هند اورانیوم را برای مقاصد صلح آمیز استفاده خواهد کرد.

همچنین پس از اعلام این تصمیم، "عبدالمالک عبدالله" کمیسیاری عالی پاکستان در استرالیا به رای حزب حاکم استرالیا اعتراض کرده و خواستار فروش اورانیوم استرالیا به پاکستان شده که مانند هند پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای ( ان تی پی ) را امضا نکرده است.

کانبرا اورانیوم خود را به کشورهای چین، ژاپن، تایوان و ایالات متحده صادر می کند و با اینکه خود از انرژی هسته ای استفاده نمی کند پس از قزاقستان و کانادا با در اختیار داشتن 23 در صد ذخایر اورانیوم دنیا به عنوان سومین تولید کننده اورانیوم محسوب می شود.