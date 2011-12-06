آتش عشق محرم، گرمای دیگهای نذری/ برنجهای وارداتی نذریها را در نوردیدند

به گزارش خبرنگار مهر، نذری رسم دیروز و امروز نیست و سالیان سال است که لب های عطشناک عزاداران حسینی به چای و شربت نذر امام حسین(ع)، یاران و فرزندانش سیراب می شود و لقمه های گوارای غذا انرژی مضاعفی به آنان برای ادامه عزاداری می دهد.

اما این روزها این لقمه ها گرچه بزرگتر شدند اما انرژی بخش نیستند و گویا نذر ما را دیگرانی که به دنبال سودجویی هستند به ورطه بی خاصیتی کشاندند.

برنج با انواع خورشت ها و کباب در کنار شله زرد یکی از پر مصرف ترین موادی است که در نذری های محرم استقاده می شود.

برنج، مهمترین مواد اولیه نذری ها

آمار دقیقی از میزان مصرف برنج یا دادن نذری توسط خانواده های ایرانی در دست نیست ولی اگر در هر محله یک خانواده هم نذری بدهد می توان گفت بیش از 30 درصد خانواده های ایرانی نذری می دهند که اگر دست کم هر کدام 20 کیلو برنج مصرف کنند به رقم قابل توجهی می رسیم.

درصد قابل توجهی از این برنج ها اکنون برنج ایرانی نیست.

بیش از 17 میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که 30 درصد آن، اگر اهل نذری دادن باشند بیش از 100 هزار تن برنج نیاز است و اگر نیمی از برنح های نذری خارجی باشد در این مدت 50 هزار تن برنج خارجی مصرف می شود و این در حالی است که تولیدکنندگان برنج داخل در حال ضرر دادن هستند.

نذر از آنچه در خانه است

نذرغذا یکی از ندرهایی است که در ایام محرم بیش از هر زمانی رخ نشان می دهد و البته نذر کننده تلاش می کند چیری را نذر کند که در دسترس دارد. با وجود توانایی ایران در تولید برنج های مرغوب اکنون بازار ایران در دست برنج های وارداتی هند، پاکستان و امارات است و به نذری های مردم هم رخنه کرده است. محمد نوروزی پیر مرد اراکی در این باره گفت: یکی از ویژگی های نذر برای امامان و ایام و مناسبت های دینی و اسلامی، نذر مردم از داشته هایشان و آنچه در کف داشتند بوده است. وی افزود: بر این اساس نوع نذری در مناطق مختلف بسته به محصولات آن منطقه نیز بوده است و مردم از آنچه در اختیار داشتند نذر می کردند و در انتظار برآوردن حاجات خود می ماندند. برنجهای خارجی سفرهای نذری را درنوردیدند اما اکنون شکل نذری ها فرق کرده است و نذرها نه تنها از محصولات همان منطقه و غذای رسم هر شهر نیست در کنار افزایش چشم و هم چشمی برای نذری دادن، این روزها برنج های خارجی سفرهای نذری را در نوردیدند. مردم بیش از آنکه از داشته های خود برای اجرای این سنت پسندیده استفاده کنند به روش هایی روی آوردند که در شان آنان و شعائر دینی انان نیست. آشپرها برنج ایرانی را قبول نمی کنند بتول محمودی یکی از بانوان اراکی که در دهه محرم نذری می دهد یکی از مسائلی را که به استفاده از برنج های ناسالم هندی دامن زده این می داند که آشپزهای بیرون برنج ایرانی را برای طبخ قبول نمی کنند. پخت برنج ایرانی به دست و پنجه هنرمند زن ایرانی احتیاج دارد که این روزها آشپزهای بیرون برای راحتی کار خود آن را قبول نمی کنند و به پخت برنج های هندی می پردازند. این در حالی است که در دان نذر باید به سلامت افراد نیز توجه کرد و چه بسا کم توجهی در عین علم داشتن به مضرت ها کاری غیر شرعی است. واردات برنج از مرز 650 هزار تن گذشت به مدد بازوی توانمند وارد کنندگان، واردات برنج با بیش از 24 درصد افزایش، در نیمه اول امسال از مرز 650 هزار تن گذشت. دلاورعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب که سیاست تولید و واردات برنج طبق قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، می گوید: بر اساس آمارها تولیدات برنج در کشور حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار تن برآورد شده است. وی ادامه می دهد: اما مصرف داخلی بیش از ۳میلیون تخمین زده می شود. بر اساس این داده های آماری، باید نزدیک به ۷۰۰هزار تن برنج دیگر وارد شود و همان طور که اشاره شد، وزارت جهاد کشاورزی متولی کار تولید و واردات برنج در کشور است و این وزارت خانه باید برآوردهای دقیقی از میزان تولید برنج داشته باشد. چرا که کار تولید را از مرکز تولید این کالا دنبال می کند و با نحوه تولید آن به خوبی آشناست. او می افزاید: مجلس با همین نگاه، کار نظارت بر تولید و واردات برنج را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده است تا با سیاست تعادلی کارها دنبال شود و مشکلی پیش نیاید و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برآوردهایی که از میزان تولید برنج در کشور دارد در صورت لزوم به میزان نیاز مصرفی، برنج را از دیگر کشورها وارد خواهد کرد. از برنج های واداتی نباید استفاده کرد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار به مردم مبنی بر عدم استفاده از برنج های هندی وارداتی گفت: مردم از برنج های وارداتی که منشا آن هندوستان است، استفاده نکنند. عباس رجایی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده وزارت بهداشت تاکید داشت که در بررسی ۶۷ نمونه نتیجه مطلوب بوده گفت: مجلس همین ۶۷ مورد را زیر سئوال برد و از نظر مجلس این برنج ها آلوده هستند و نماینده وزارت بهداشت نتوانست مستنداتی درخصوص حرف های خود ارائه کند.

محرم بچگی هایمان، با صدای نوحه و زنجیر زدن برای امام حسین و یارانش، و بوی نذری هایی که کوچه به کوچه دنبال می کردیم گذشت.

عشق پر شدن ظرفمان از غذای نذری این روزها به آروزیی تبدیل شده که در کوچه پس کوچه های واردات برنج های بد بو گم شده است.