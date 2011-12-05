واردات مرکبات در فصل برداشت محصول!/ تصمیم نادرست در زمان نامناسب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شعبانی اظهار داشت: با عنایت به صدور مجوز واردات میوه و مرکبات در زمان اوج برداشت این محصولات، علیرغم ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شاهد واردات پرتقال و نارنگی در هفته های اخیر از کشورهای مختلف بودیم که ناشی از عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم اتخاذ تصمیم در زمان مقرر بوده است.

وی افزود: این اقدام در حالی صورت گرفته که با توجه به برآورد تولید مرکبات در مازندران به میزان یک میلیون و 850 هزار تن و چهار میلیون تن در کل کشور در سال جاری نیازی به واردات مرکبات به ویژه در زمان برداشت این محصولات نبوده و این امر منجر به وارد شدن آسیب جدی به بخش تولید می شود که مغایر با سیاستهای اصولی دولت است.

شعبانی گفت: انتظار می رفت که وزارت جهاد کشاورزی با هوشمندی کامل نسبت به پیش بینی احتمال ورود میوه و مرکبات ثبت سفارش شده در گذشته، همزمان با فصل برداشت اقدام و اطلاع رسانی مناسب به کلیه گمرکات کشور و ذینفعان امر جهت جلوگیری از ورود کالا در مقطع زمانی مورد بحث صورت می داد.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران افزود: طبق سنوات گذشته به دلیل ماهیت کالاهای کشاورزی به ویژه میوه و مرکبات و فساد پذیری آنها و عدم وجود انبار، سردخانه، صنایع سورتینگ و بسته بندی مناسب جهت نگهداری محصولات، فاصله زیاد بین قیمت سر درخت و قیمت مصرف کننده همواره مورد اعتراض دو گروه تولیدگنندگان و مصرف کنندگان بوده است.

شعبانی بیان داشت: در این راستا طرح خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات از محل تولید داخل با هدف حمایت از دو گروه مذکوردر مازندران آغاز شد که انتظار داریم دولت در بخش حمایت از تولید کشاورزی، چتر حمایتی خود را به باغداران بیشتر کند.

وی افزود: یکی از طرح های موفق و حمایتی دولت، خرید و ذخیره سازی میوه و مرکبات در هفت سال گذشته بوده است.

شعبانی یادآور شد: با برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و اجرای اقدامات مؤثر و مناسب وزارت بازرگانی وقت در هفت سال اجرای طرح دستاوردهای قابل قبول و ماندگاری را برای مازندران وکل کشور به همراه داشته است.

وی بیان داشت: اجرای این طرح سبب احداث و توسعه انبارها، سردخانه ها، صنایع سورتینگ و بسته بندی، اشتغالزایی قابل ملاحظه و پایدار در زمان برداشت محصول، ذخیره سازی و عرضه کالا در منطقه و توسعه زیر ساختهای اقتصادی و تجاری در استانها بوده است.

شعبانی گفت: از وزارت صنعت معدن تجارت می خواهیم تا با حمایت از طرح خرید و ذخیره سازی مرکبات در سالجاری مانند سالهای گذشته در مازندران با مرکزیت اتحادیه باغداران استان و حمایت های مادی و معنوی آن وزارتخانه که موجب رضایتمندی و تقویت تولید برای باغداران مازندران بوده، با جدیت و همت مضاعف طرح خرید و ذخیره سازی اجرا شود.

وی افزود: انتظار می رود که مسئولان امر در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن تجارت با اولویت به تولید داخل یارانه های مناسب و حمایت های ویژه از محصولات تولیدی مرکبات کشور را لحاظ تا دست واسطه و دلالان از بازار کشور کوتاه شود.

وی گفت: با توجه به توان تولید کشور در مجموع هیچ نیازی به واردات مرکبات حتی در ایام تابستان نیست به این علت که ایران کلکسیونی از محصولات باغی را در تمام طول سال دارد.

شعبانی اظهار داشت: عدم واردات موجب جلوگیری از ورود آفات مختلف و خروج ارز از کشور می شود.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران یادآور شد: پیشنهاد اتحادیه باغداران مازندران به عنوان تولید کننده بخش باغبانی به دولت و وزارتخانه های یاد شده این است که راه حل های مناسب و حمایت های بیشتر و بهتر و تقویت زیر ساختها در امر صادرات را مد نظر قرار دهند که این امر نوعی حمایت از بخش تولید است.

مازندران رتبه نخست تولید مرکبات را در کشور به خود اختصاص می دهد.



