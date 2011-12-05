هفته پانزدهم بوندس‌لیگا/ هامبورگ و شالکه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند

هفته پانزدهم رقابت‌های بوندس‌لیگا یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم های هامبورگ و شالکه مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.