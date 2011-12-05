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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

هفته پانزدهم بوندس‌لیگا/

هامبورگ و شالکه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند

هامبورگ و شالکه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند

هفته پانزدهم رقابت‌های بوندس‌لیگا یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم های هامبورگ و شالکه مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ که در ورزشگاه خانگی میزبان نورنبرگ بود موفق شد با دو گل پائولو گوئررو و مارسل یانسن از سد میهمان خود بگذرد و تا رده یازدهم جدول رده بندی صعود کند.

شالکه هم با رهبری هوب استیونس در هفته های اخیر نتایج بسیار خوبی کسب کرده و این بار موفق شد در ورزشگاه "ولتینز آره نا" با نتیجه سه بر یک تیم قعر جدولی آگسبورگ را شکست دهد.
نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

هامبورگ 2 – نورنبرگ صفر
گل‌ها: پائولو گوئررو (23)، مارسل یانسن (62)

شالکه 3 – آگسبورگ یک
گل‌ها: کلاوس یان هونتلار (21)، کریستین فوکس (66)، رائول گونزالس (84) برای شالکه و ساشا مولدرس (48) برای آگسبورگ

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 31 امتیاز
2- دورتموند 30 امتیاز - تفاضل گل 20+
3- مونشن گلادباخ 30 امتیاز - تفاضل گل 14+
4- شالکه 28 امتیاز
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11- هامبورگ 17 امتیاز
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16- کایزرسلاترن 14 امتیاز
17- فرایبورگ 13 امتیاز
18- آگسبورگ 11 امتیاز

کد مطلب 1477037

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