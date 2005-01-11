حضور معاون اول قوه قضاييه در كمسيون اصل نود مجلس

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر" ، علي بنايي مخبر كميسيون اصل نود در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: در اين نشست رييسي گزارشي از روند بررسي اين پرونده در قوه قضاييه را به اعضاي كميسيون ارايه كرد.

بنايي تفزود : همچنين در اين نشست خانم شايق نماينده تبريز و آقاي عسگري نايب رييس كميسيون اصل نود نيز ديدگاه هاي خود را درباره اين پرونده مطرح كردند و بحث و گفتگو در اين باره صورت گرفت.

مخبر كميسيون اصل نود مجلس اضافه كرد: در اين نشست بسياري از سوء تفاهمات برطرف شد و مشخص شد مطالبي كه در رسانه ها در اين باره بيان شده بود تبليغاتي و غير واقعي است .

بنايي گفت: همچنين در نشست عصر امروز كميسيون اصل نود آقايان محسن كوهكن نماينده لنجان و علي بنايي نماينده قم از سوي كميسيون براي عضويت در كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 84 انتخاب شدند .

مخبركميسيون اصل نود مجلس همچنين اضافه كرد، حجت الاسلام عباسعلي عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران نيز به عنوان رابط قوه قضاييه براي بررسي پرونده هاي خاص به كميسيون اصل نود معرفي شد .