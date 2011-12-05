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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

در دانشگاه بین المللی اسلامی؛

همایش انجمن‌های بین‌المللی روانشناسان مسلمان در مالزی برگزار می شود

همایش انجمن‌های بین‌المللی روانشناسان مسلمان در مالزی برگزار می شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سومین همایش انجمن‌های بین‌المللی روانشناسان مسلمان از سوی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی درشهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی(ISTAK)، موسسه بین‌المللی وحدت مسلمانان(IIMU) و انجمن بین‌المللی روانشناسان مسلمان(IAOMS) در برگزاری این همایش بین‌المللی مشارکت دارند.

از اهداف این همایش گردهم آوردن کارشناسان جهان در حوزه‌های مختلف روانشناسی و شاخه‌های مرتبط، ارائه پیشنهادات عملی برای اسلامی کردن دانش روانشناسی و ایجاد شبکه ارتباطاتی گسترده جهت تبادل هرچه بیشتر و گسترده‌تر اطلاعات و تحقیقات این حوزه و بومی‌سازی دانش روانشناسی خواهد بود.

این همایش سه روزه از 15 تا 17 اذر ماه به زبان انگلیسی و عربی در دانشگاه بین المللی مالزی واقع در حومه کوالالامپور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1477041

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