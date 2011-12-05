به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم پیشنمازی شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران تاسوعای حسینی شهرستان در تکیه قمر بنی هاشم(ع) ساری افزود: تغییر ارزشها در جامعه سبب ضد ارزشها می شود و کربلا را باید پیامد تغییر ارزشها در جامعه قلمداد کرد.

وی اظهار داشت: به واسطه زیرپاگذاشتن ارزشهای انسانی، متاسفانه گاهی ضدارزشها برای مردم شبهه ناک متصور نمی شود.

پیشنمازی با اشاره به اینکه سالار شهیدان حسین(ع) را باید پیروز واقعی میدان کربلا دانست، تصریح کرد: این مهم بدین دلیل بوده که آن امام همام ارزشها را در قیام کربلا متجلی ساخته است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه هدف امام حسین(ع) از قیام کربلا، رسیدن به مقام عبودیت و بندگی بوده است، یادآور شد: انسانی که بتواند به درجه عبودیت و بندگی برسد هیچگاه اسیر هواهای نفسانی نخواهد شد.

وی با تاکید بر تقویت تربیت اسلامی والدین در بین فرزندان، افزود: هنوز تربیت اسلامی در جامعه دینی نمود عینی پیدا نکرده و بر این اساس بسیاری از خانواده ها برای تربیت فرزندانشان دچار لغزشهایی می شوند.

پیشنمازی با بیان اینکه درس بندگی و عبودیت سالار شهیدان باید برای آحاد جامعه پندآموز باشد، اظهار داشت: مردم باید نسبت به ولی فقیه خود عبودیت داشته باشند تا پله های ترقی را یکی پس از دیگری سپری کنند.

وی تاکید کرد: مسئولان اگر نتوانند در حوزه عبودیت به ولایت فقیه شاهد موفقیتهایی شوند، مردم آنان را از صحنه روزگار محو خواهند کرد.

به گزارش مهر، در این مراسم که با استقبال پرشور جوانان عزادار شهرستان ساری برگزار شد، حمید برناسی از مداحان برتر استانی و کشوری، در رثای امام حسین(ع) و ابوالفضل العباس(ع) مرثیه سرایی و عزاداران به سینه زنی پرداختند.

هیئت قمر بنی هاشم ساری، یکی از هیئت های محوری مازندران است.