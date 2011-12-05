مسئولیتهای شهرداری فراوان و اختیاراتش اندک است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد سلطان زاده در ادامه دیدارهای خود با شهروندان به منظور گسترش فرهنگ شهروندی و ارتباط هرچه بیشتر مدیران شهری با اقشار مختلف مردم که در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس سخن می گفت، وظیفه اصلی شهرداری را نگهداری شهر عنوان کرد و بیان داشت: در قوانین تعریف شده، حتی شهرسازی نیز نمی تواند مربوط به شهرداری باشد و از آنجایی که هرگز از زیر بار مسئولیت و خدمت رسانی به شهروندان، شانه خالی نکرده ایم برای برطرف کردن مشکلاتی که ارتباطی مستقیم با شهرداری ندارد و جزو وظایف دیگر دستگاه های اجرایی است تلاش کرده ایم.

سلطان زاده گفت: شهرداری، نهادی است که همه از آن انتظار دارند و حتی آلایندگی محیط زیست، پاکسازی خورها و روشنایی معابر را به این نهاد، ربط می دهند در حالیکه کمترین بودجه ای نیز برای رفع این مشکلات به شهرداری اختصاص نمی یابد.

وی اظهار داشت: اگر در برخی مواقع، در نگهداری شهر، موفق نبوده ایم به این دلیل است که درگیر کارهای فرعی بوده ایم و سرمان را با دیگر کارها شلوغ کرده اند.

وی ادامه داد: به حاشیه شهر هم که عوارضی به شهرداری تعلق نمی گیرد خدمات می دهیم و این در حالی است که هزینه های جانبی زیاد و درآمد کم داریم.

به گفته شهردار بندرعباس، به رغم همه مشکلات موجود، پارسال افزون بر 80 میلیارد ریال، تنها در بخش زیرسازی و آسفالت معابر و کوچه ها هزینه شد و امسال نیز طرحهای مختلفی از جمله ساخت پلاژ بانوان، امتداد بلوار ساحلی، ساخت کنارگذر، مکانیزه کردن صد درصدی جمع آوری زباله، ساخت بازارچه حسین آباد و فضاهای سبز حاشیه ای در دست اقدام داریم.

سلطان زاده تصریح کرد: حضور مستقیم و بی واسطه میان شهروندان، برای دریافت نظرات شماست و انتظار این است با دادن پیشنهادهای عملی، شهرداری را در خدمت رسانی بهتر، یاری کنید.