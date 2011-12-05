مازنیهای علوی تبار در شب تاسوعای حسینی غرق در عزا و ماتم شدند

به گزارش خبرنگاران مهر از شهرهای مازندران، همزمان با ایام محرم بیرق های سیاه بر سردرب مساجد، مدارس، مراکز آموزش عالی، ادارات، حوزه های علمیه، حسینیه ها از جمله صحن و سراهای حرم های مطهر امامزادگان (ع) نصب و این اماکن یکپارچه سیاه پوش شده است.

در شب تاسوعا هیئتهای عزاداری در معابر منتهی به حرم های امامزادگان (ع) از جمله صحن و سراهای حرم های مطهر در حال سوگواری هستند.

مساجد، تکایا و هیئتهای عزاداری در شب تاسوعا شاهد حضور انبوهی از اقشار مختلف اعم از پیر و جوان، زن و مرد و حتی نوجوانان و خردسالان بوده که با عشق زایدالوصفی به این اماکن آمده تا یاد و خاطره حماسه حسینی را زنده نگه دارند.

شور حسینی در جای جای مازندران، در شب تاسوعای امام حسین (ع) به چشم می خورد و نوای یا حسین و ابوالفضل به همراه صدای حزن انگیز طبل و سنج در فضای شهری و روستایی مازندران طنین انداز شده است.

بیرق سیاه سوگ بر گنبد طلایی حرم های نورانی مقابر امامزاده های مازندران افراشته شده و پرده های عزا، صحن و سرا و رواق های این اماکن ملکوتی را سیاه پوش مصیبت دردانه عالم خلقت کرده است.

دسته دسته سینه زنان سیاه پوش در قالب هیئت های عزادار در خیابانهای منتهی به مساجد، حسینیه ها و مقابر امامزاده های شهرها و مناطق روستایی مازندران دستهای عشق و ارادت را بر سینه می کوبند و بر مظلومیت شهدای کربلا اشک ماتم می بارند.

مراسم عزدارای ایام محرم و تاسوعا با شرکت پرشور ارادتمندان ائمه اطهار(ع) در حرم های مطهر امامزاده ها، مساجد، حسینیه ها و تکایای مازندران با شور و معنویت خاصی در جریان است و سخنرانان و مداحان در خصوص محرم و تاسوعا و عاشورا و فلسفه قیام حضرت سید الشهدا (ع) به سخنرانی و مداحی می پردازند.

تعدادی از جوانان دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با برپایی ایستگاههای صلواتی در تعدادی معابر عمومی شهرهای مازندران و توزیع چای، خرما و شیر بین مردم و عزاداران حسینی، ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران فداکار نشان می دهند.

برخی از شهروندان مازندرانی بر اساس یک سنت دیرینه برای نشان دادن ارادت خود به ساحت حضرت سید الشهدا (ع) در منازل خود اقدام به برپایی مجالس سوگواری می کنند.