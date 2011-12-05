اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، گفتمان دینی وسائل ارتباط جمعی در دبیرستان البرز شهرستان سنندج برگزار شد.

در این گفتمان دینی مصطفی نصرتی از اساتید گفتمان های دینی در خصوص وسایل ارتباط جمعی به ارائه مطالبی در این خصوص پرداخت و کتاب را از قدیمی ترین وسایل ارتباط جمعی بیان کرد.

استفاده درست و مناسب از وسائل ارتباط جمعی در راستای تعمیم درست از منابع موجود و اهمیت رسانه های جمعی در عصر حاضر از جمله موضوع های مورد اشاره در این گفتمان بود.

13 جلسه کرسی های تلاوت در سنندج اجرا شد

سرپرست اداره فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج گفت: تاکنون 13 جلسه طرح کرسی های تلاوت با حضور علاقمندان و قاریان و مفسران قرآن کریم و همچنین مجری طرح کرسی های تلاوت شهرستان سنندج برگزار شده است.

محمد مرادی اظهارداشت: این طرح همزمان با سراسر کشور در شهرستان سنندج نیز آغاز و یکی از طرح های بسیار موفق قرآنی در سطح کشور و به خصوص شهرستان سنندج است که با استقبال مردم نیز همراه بوده است.

وی بیان کرد: هدف برگزاری کرسی‌ های تلاوت در سراسر کشور ارتقاء سطح کیفی و کمی تلاوت قرآن و ایجاد فضای انس با قرآن کریم در سراسر کشور است.

گفتمان دینی قیام عاشورا در دبیرستان دکتر حسابی دیواندره برگزار شد

گفتمان دینی با موضوع قیام عاشورا در دبیرستان دکتر حسابی شهرستان دیواندره برگزار شد.

ماموستا سید احمد حسینی استاد این گفتمان گفت: علل به وقوع پیوستن قیام عاشورای امام حسین (ع) مسؤلیت دینی بود که آن حضرت برخود احساس می کرد چرا که در کشورهای اسلامی مسلمان در برابر حوادث تکان دهنده ای که بر امت اسلامی وارد می شود مسئول است.

وی اظهار داشت: وظیفه دینی امام حسین ایجاب می کرد که بر علیه حکومت ظلم قیام کند چرا که حرام های خدا را حلال شمرده و فرمان هایش را نادیده گرفته بود و با سنت رسول خدا (ص) مخالفت کرده بود و جمعی از علمای دینی وظیفه دینی و واجب امام را در این قیام و در صحنه های جهاد در دفاع از اسلام لازم دانست.

لازم به ذکر است اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان در ایام ماه محرم در سطح مدارس و مساجد اقدام به برگزاری گفتمان های دینی متناسب با وقایع و رخدادهای مناسبتی این ایام و برگزاری کرسی های دینی و قرآنی در تمام شهرستان های استان کردستان کرده است.