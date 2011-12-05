فریضه امر به معروف موجب دوام و سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه یکشنبه در همایش معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: در قرآن کریم هیچ فریضه ای نظیر امر به معروف و نهی از منکر مورد خطاب قرار نگرفته است که این موضوع خود بیان کننده نقش ارزنده این فریضه در مبانی ارزشی دین مبین اسلام است .

وی توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یک ضرورت عقلی دانست و گفت: بی تفاوت بودن افراد در اجرای این فریضه آثار و نتایج ناگواری را در جامعه در پی خواهد داشت .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به جایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای اقتصادی این استان گفت: این واحدها باید بیش از سایرین در آراستگی به این دو فریضه دینی تلاش کنند.

اسدی افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر همواره در مبانی دینی و ارزشی اسلام مورد تاکید قرار گرفته است و دستورات لازم برای ترویج این مفهوم اصیل اسلامی در همه جنبه های زندگی برای افراد لحاظ شده است .

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند فرهنگ سازی بیشتری در سطح است، یادآور شد: در صورتی که جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای کارگری ارتقاء یابد شکوفایی اقتصادی جامعه اولین نمود بارز آن خواهد بود .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به شیوه های رایج ترویج امر به معروف و نهی از منکر در محیطهای کاری و تذکر لسانی گفت: این تذکر باید تا حد امکان به صورت فردی بیان شود چرا که تذکر در جمع منجر به ایجاد اثرات منفی در فرد می شود .