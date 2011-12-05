فریضه امر به معروف موجب دوام و سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه یکشنبه در همایش معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: در قرآن کریم هیچ فریضه ای نظیر امر به معروف و نهی از منکر مورد خطاب قرار نگرفته است که این موضوع خود بیان کننده نقش ارزنده این فریضه در مبانی ارزشی دین مبین اسلام است.
وی توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یک ضرورت عقلی دانست و گفت: بی تفاوت بودن افراد در اجرای این فریضه آثار و نتایج ناگواری را در جامعه در پی خواهد داشت.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به جایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای اقتصادی این استان گفت: این واحدها باید بیش از سایرین در آراستگی به این دو فریضه دینی تلاش کنند.
اسدی افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر همواره در مبانی دینی و ارزشی اسلام مورد تاکید قرار گرفته است و دستورات لازم برای ترویج این مفهوم اصیل اسلامی در همه جنبه های زندگی برای افراد لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند فرهنگ سازی بیشتری در سطح است، یادآور شد: در صورتی که جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای کارگری ارتقاء یابد شکوفایی اقتصادی جامعه اولین نمود بارز آن خواهد بود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به شیوه های رایج ترویج امر به معروف و نهی از منکر در محیطهای کاری و تذکر لسانی گفت: این تذکر باید تا حد امکان به صورت فردی بیان شود چرا که تذکر در جمع منجر به ایجاد اثرات منفی در فرد می شود.
اسدی در پایان افزود: دعوت به معروفها و باز داشتن از منکرات در تمامی زمینه های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی ضروری است و در میان تلاشگران عرصه اقتصادی رعایت این فریضه دینی بیش از پیش ضرورت دارد.
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