اوساسونا با ضربه ایستگاهی نکونام به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اوساسونا با گل تماشایی جواد نکونام موفق شد در لحظات پایانی دیدار با رئال بتیس تساوی را با پیروزی عوض کند و تا رده نهم جدول رده بندی صعود کند.

در دقیقه 2+90 در حالیکه بازی با تساوی یک بر یک در آستانه تمام شدن بود، یک ضربه ایستگاهی به سود اوساسونا پشت محوطه جریمه تیم میهمان به دست آمد. نکونام پشت توپ قرار گرفت و با یک ضربه تماشایی توپ را به دور از دستان دروازه بان به تور دروازه دوخت.

در دیگر دیدار حساس روز گذشته آتلتیکومادرید سه بر یک از سد رایووایکانو گذشت.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

آتلتیکومادرید 3 – رایووایکانو یک

گل‌ها: فرناندز گابی (25)، رادامل فالکائو (74)، ادواردو سالویو (90) برای آتلتیکو و فرانسیسکو مدینا (90) برای رایو وایکانو

رئال سوسیه‌داد 3 – مالاگا 2

گل‌ها: مارتین دمیکلیس (10، گل به خودی)، کارلوس ولا (89)، دیه‌گو ایفران (90) برای سوسیه‌داد و خوزه سالومون روندون (21)، سباستین فرناندز (59) برای مالاگا

اوساسونا 2 – رئال بتیس یک

گل‌ها: میگل فلانو (39)، جواد نکونام (2+90) برای اوساسونا و روبن کاسترو مارتین (80) برای بتیس

مایورکا یک – زاراگوزا یک

گل‌ها: آلوارو خیمنز (2) برای مایورکا و فرناندو آموربیتا (45) برای بیلبائو

گرانادا یک – زاراگوزا صفر

گل: اودیون ایگهالو

در آخرین دیدار این هفته امشب سویا میزبان ختافه خواهد بود.

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 37 امتیاز

2- بارسلونا 34 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- والنسیا 30 امتیاز

4- لوانته 26 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 12 امتیاز

19- اسپورتینگ خیخون 12 امتیاز

20- رئال زاراگوزا 10 امتیاز