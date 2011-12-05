احیاء امر به معروف بهترین شیوه برای مبارزه با معضلات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه یکشنبه در همایش معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر با هدف تقویت و ارتقاء فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در میان ادارات و جامعه کارگری استان پیش بینی و ایجاد شده است .

وی با بیان اینکه کارگران قشر مولد و گردانندگان اصلی چرخهای اقتصادی کشور هستند، گفت: اگر این فریضه در بین آنان مراعات نشود قطعا آثار و نتایج زیانبار آن را در اقتصاد شاهد خواهیم بود و به همین دلیل ترویج این فریضه دینی در تمامی جنبه ها به ویژه حوزه اقتصادی بسیار مهم است.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با ابراز خرسندی از عملکرد و اقدامات انجام شده از سوی مدیریت کارخانجات این ستاد در استان گفت: فرضیه امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای کارگری استان کردستان به خوبی رشد پیدا کرده است و مراعات هر چه بیشتر این فریضه در بین کارگران و کارفرمایان عامل به ثمر نشستن آثار آن در جامعه است .

حسن زاده با اشاره بر اهمیت توجه به فرایض دینی در پرورش نسل آینده جوامع مسلمان افزود: برای تحقق جامعه آرمانی اجرای برنامه های اعتقادی نظیر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت یکی از راه های فنا و نابودی جوامع نبود برنامه های بازدارنده دینی در بین افراد جامعه است .

وی گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات فراگیر اجتماعی به شمار می رود و جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد از نظر سلامت روحی و روانی جامعه مرده ای است.