کلاهبرداری اینترنتی 5.2 میلیارد ریالی در کردستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قنبری از دستگیری یک کلاهبردار حرفه ای که با جعل اسناد در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری پنج میلیارد و 200 میلیون ریالی کرده بود به وسیله ماموران پلیس فتای استان کردستان خبر داد .

وی بیان کرد: ماموران پلیس فتای کردستان در پی دریافت یک فقره پرونده از مرجع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم سایبری مبنی بر کلاهبرداری از یک شرکت خصوصی فعال در امر واردات و صادرات انرژی مراتب را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند .

جانشین فرماندهی انتظامی کردستان افزود: ماموران پلیس فتای کردستان پس از تلاش بی وقفه متهم را که با شیوه های مختلف از طریق اینترنت اقدام به کلاهبرداری به مبلغ 400 هزار دلار معادل پنج میلیارد و 200 میلیون ریال از شرکت مربوطه با ارائه اسناد جعلی کرده بود، را شناسایی کردند .

قنبری از شناسایی مخفیگاه متهم و دستگیری وی در شهرستان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: متهم در ابتدا خود را از اتهامات منتسب مبرا دانست ولی در بازجویی های فنی و دقیق ماموران پلیس فتا لب به اعتراف گشود و به کلاهبرداری 400 هزار دلاری خود اعتراف کرد.

وی در پایان با اشاره به کشف دو دستگاه رایانه و سند پرداخت 250 هزار دلاری از مخفیگاه متهم عنوان کرد: متهم پس از دستگیری از سوی مقام قضایی با قرار وثیقه 10 میلیارد ریالی روانه زندان شد.