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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

مدرس گرجی:

چهار هزار کیلومتر از محورهای استان کردستان خط کشی شد

چهار هزار کیلومتر از محورهای استان کردستان خط کشی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری کردستان از خط کشی بیش از چهار هزار کیلومتر از محورهای این استان در سال جاری خبر داد.

محمد راشد مدرس گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به اقدامات حوزه راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان بیان کرد: از ابتدای سال‌ جاری تا پایان آبان ماه به ‌منظور افزایش دید رانندگان، جلوگیری از تصادفات و افزایش ایمنی در بیش از چهار هزار کیلومتر طول محورهای کردستان خط کشی اجرا شده است.

وی افزود: از این میزان سه هزار و 860 کیلومتر خط کشی سرد و 150 کیلومتر طول نیز خط کشی گرم اجرا شده است و همچنین شش هزار متر طول خطوط عرض کاهنده سرعت، چهار هزار مترمربع خط نوشته حاوی پیام کاهش سرعت در تقاطع‌ها نیز اجرایی شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: اجرای خط کشی از جمله اقدامات راهداری مهم و حساسی است که در طول سال به طور مستمر و با توجه به نیاز در فواصل زمانی مختلف انجام می‌ شود و تاثیر مستقیم آن بر افزایش ایمنی کاملا مشهود است.

مدرس گرجی در پایان گفت: انجام کارها و اقدامات در حوزه راهداری امر بسیار مهمی است که اداره کل راه و ترابری کردستان با توجه به حساسیت این بخش اعتبارات خاصی را در طول سال برای این گونه برنامه اختصاص می دهد.

کد مطلب 1477069

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