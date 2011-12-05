علوم غیر اسلامی در جهان بینی شیعه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن حسن زاده شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان عزادار دانشگاه جامع علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی قم گفت: عالم مظهر تجلی خداست بنابراین بررسی هر علمی و دنبال کردن آن اسلامی است و فرق در نوع نگاه ما به علوم است.



وی اظهار داشت: در علوم دانشگاهی فعل خدا مورد بررسی است و در علوم حوزوی و اسلامی نیز قول خدا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر این نگاه بر دانشگاه‌های ما حاکم شود فرقی میان رساله‌های حوزوی و دانشگاهی وجود نخواهد داشت.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: این طور نیست که اگر ما دانشگاهی شدیم چند اصطلاح فرابگیریم تا نان و نامی به دست آوریم در فرهنگ تشیع رسالت دانشجو و دانشگاهی این است که هر فردی باید امام حسین(ع) را الگوی خویش قرار دهد.



دانشگاهها با چسباندن عکس امام بر کتابها اسلامی نمی شود



وی اضافه کرد: دانشگاهها اگر بخواهیم اسلامی شود به تعبیر آیت الله جوادی آملی این طور نیست که عکس امام خمینی(ره) را به ابتدای کتابها اضافه کنیم و بعد بگوئیم دانشگاه اسلامی شده است باید تفکر ما اسلامی شود و دید دانشجویان ما به علم تغییر کند و بدانند در هر رشته ای که هستند بررسی افعال خدا را دارند.



حسن زاده بیان داشت: غرب خلقت را طبیعت کرد و سکولار شد و ما اگر طبیعت را خلقت شناسی کنیم دانشگاه اسلامی خواهد شد؛ اگر دیدگاه ما طبیعی شد سکولار می شود.



وی افزود: اگر نگاه ما اسلامی شد دیگر بر سر برخی مسایل مانند اینکه فلان دانشجو حجابش را رعایت نکرده و... دعوا نخواهیم اشت.



استاد حوزه علمیه اضافه کرد: علم حقیقت و نور و از سنخ وجود است و اگر دانشگاه اسلامی شد اتحاد عالم و علم و معلوم ایجاد می شود.



وی در ادامه با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) جنگ عبودیت الهی و شیطانی است اضافه کرد: اباعبدالله می خواهد انسان را از عبودیت شیطان به عبودیت الهی بکشاند؛ در وجود همه ما یک خوی حسینی و یک خوی یزیدی وجود دارد و باید تلاش کنیم تا خوی حسینی به فعلیت برسد و تجلی یابد.



جبهه حسینی و یزیدی همیشه وجود دارد



حسن‌زاده ادامه داد: اگر طرفدار کمالات و خوبی‌ها بودیم در لشکر امام حسین(ع) هستیم و اگر در این مسیر نبودیم در لشکر یزید قرار خواهیم گرفت؛ اگر می گوئیم طرفدار ائمه(ع) هستیم باید اخلاق و رفتار و خوی ما هم در مسیر فرمایشات آنان باشد.



وی، عمر انسان را به یخ فروشی تشبیه کرد و افزود: عمری مفید حساب می‌شود که انسان قدمی انسانی بردارد وگرنه به تعبیر آیت الله جوادی آملی کودک 80 ساله و 50 ساله و 20 ساله خواهیم داشت.



وی تاکید کرد: دعواهای سیاسی و اجتماعی و ... که وجود دارد به علت این است که بر سر جیفه دنیا با هم درگیر هستیم و ناشی از بی معرفتی ماست؛ حیف است که شیعه این همه معارف بلند الهی داشته باشد اما ما بر سر دنیا با هم نزاع کنیم.



حسن زاده ادامه داد: رسالت امام(ع) این بود که انسانیت انسان را به نمایش درآورد و تنها راه آن هم تمسک به قرآن و اهلبیت(ع) است.



مقام علی اکبر(ع)



وی با اشاره به بیانات امام حسین(ع) درباره حضرت علی اکبر(ع) تصریح کرد: امام وقتی می فرماید علی اکبر خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله(ص) شبیه است شعار نمی دهد ما برای برخی از طلاب معمولی تعبیر"حجت الاسلام" به کار می‌بریم که کاملا غلط است و مرجع و فقیه جامع الشرایط حجت الاسلام است اما این شعار با به کار می بریم اما امام در به کار بردن این تعابیر اهل شعار نیست.



استاد حوزه تاکید کرد: حضرت علی اکبر(ع) آنقدر مقام داشت که برخی او را معصوم دانسته اند و گفته اند اگر ایشان زنده بودند امام می شدند اما قضای الهی غیر از این بود.

