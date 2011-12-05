ترجمه جدیدی از «غرور و تعصب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دومین داستان از نوشتههای جین آستین است و او آن را در سال 1796 در حالی که تنها 21 سال داشت نوشت اما چاپ آن تا سال 1813 به طول کشید.
اکثر منتقدان «غرور و تعصب» را بهترین اثر جین آستن میدانند و او آن را «بچه دلبند خود» مینامد. با این حال این کتاب که ابتدا با نام «تأثرات اولیه» نوشته شده بود تا مدتها توسط ناشرها رد میشد و وقتی پس از 18 سال به چاپ رسید به جای نام آستین، نام «یک خانم» به عنوان نام نویسنده روی جلد به چشم میخورد.
آستین برخلاف قهرمانهای رمانش در طول عمر 42 سالهاش هرگز ازدواج نکرد.
نشر افق در مجموعه کتابهای «عاشقانههای کلاسیک» تاکنون جین ایر، بلندیهای بادگیر، زنان کوچک، اوژنی گرانده و ... را منتشر کرده و این روند با انتشار آثار دیگری از ادبیات کلاسیک جهان ادامه مییابد. در این طرح مترجمان مختلفی نشر افق را همراهی میکنند.
این کتاب در 576 صفحه، قطع جیبی، قیمت 9 هزار و پانصد تومان برای گروه سنی بزرگسال منتشر شده است.
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