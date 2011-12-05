به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه یکشنبه در جمع عزادارن هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع امام خمینی(ره) گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار شد، مسئولیت پذیری را جزو باورها و اعتقادات دانست و افزود: ما در این جهان یله و رها نیستیم و باید نسبت به آنچه که انجام می‌دهیم پاسخگو با شیم که روایات و آیات نیز بر این موضوع دلالت دارند.



وی با بیان اینکه ما در این جهان چهار نوع مسئولیت را بر عهده داریم افزود: مسئولیت‌های جسمی، روحی، اجتماعی و عبادی از جمله مسئولیت‌های انسانها در این دنیا است.



استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: هرشخص به اقتضای عاقل بودن، ‌با شعور بودن و انسان بودنش در این جهان مسئولیت دارد و فرشتگان نیز اعمال ما را در این دنیا می بیننند و همه چیز ثبت و ضبط می شود.



وی در ادامه به مسئولیت اجتماعی انسانها در این دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: انسان نمی‌تواند نسبت به شریک‌، دوست، همسایه و فامیل خود بی توجه باشد.



حجت الاسلام رفیعی اضافه کرد: ما مسئولیت های اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر داریم که گاهی به خاطر ترک همین فریضه در جامعه عذاب عام می آید.



نهضت عاشورا بحث اجتماعی است



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی یعنی نسبت به ثواب دیگران و گناهان دیگران و نیازهای آنها حساس باشیم.



وی ابراز داشت: مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند که امام حسین(ع) در روز عاشورا آنقدر خطبه بخواند تا یکی از سپاه دشمن به امام بپیوندد و از گمراهی نجات یابد.



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه نهضت عاشورا از یک جهت بحث مبارزه و شهادت است و از سویی دیگر بحث اجتماعی است چرا که امام حسین(ع) صبح روز عشورا به اصحاب خود فرمود هر کسی که دین به گردن دارد برگردد.



مسئولیت جسمی



وی با اشاره به مسئولیت جسمی انسانها با بیان اینکه ما در برابر جسم خود به عنوان انسان مسئول هستیم افزود: قرآن در این خصوص به انسانها سفارش می‌کند که بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید و از پیامبر(ص) نیز روایت شده که معده ریشه همه بیماری‌ها است یعنی پر خوری و بی دقتی در خوردن غذا عامل بیماری‌های بسیاری می‌شود.



استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: هر بدنی به غذاهای خاصی عادت کرده است که باید همان را بخورد یعنی برخی‌ به گرمی عادت دارند و برخی به سردی و بعضی هم به سبزیجات عادت دارند.



وی با بیان اینکه اسلام اجازه نمی‌دهد که کسی به بدن خود ضربه بزند افزود: خود کشی و اعتیاد در اسلام حرام است چرا که اعتیاد خرد و توان انسان را می گیرد و بیماری می‌آورد.



برخی صفات اخلاقی علاوه بر روح به جسم هم آسیب می زند



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان داشت: برخی از صفات اخلاقی نیز نه تنها به روح انسان ضربه می زنند بلکه به جسم نیز آسیب وارد می کند ، به عنوان مثال در روایات آمده است که حسادت بدن را ذوب می کند.



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه اسلام به اطفای غریزه جنسی حساس است و تأکید دارد که باید از راه شرعی و حلال باشد افزود: جوانی که به انحراف جسمی کشیده می‌شود هم روح و هم جسمش لطمه می‌بیند‌.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اسلام شهوت رانی و بد اخلاقی و سوء ظن را مذمت می‌کند، چرا که انسان عصبانی زحم معده می‌گیرد و زخم معده نیز بر اثر حرص و غضب و تندی و شهوت رانی است.



گناه و معصیت روح انسان را ناسالم می کند



وی در ادامه با اشاره به مسئولیت روحی انسان در این دنیا اظهار داشت: انسان مسئولیت روحی دارد که باید در این راستا تلاش کند تا روحش سالم بماند چرا که گناه و معصیت روح انسان را ناسالم می کند.



حجت الاسلام رفیعی افزود: خداوند وقتی انسان را خلق کرد به شیطان گفت تا بر انسان سجده کند و شیطان هم به جای اینکه قبول کند که این روح انسان روح الهی است و به آن سجده کند گفت که نه جسم انسان از خاک است و من بدان سجده نمی کنم و در واقع شیطان تنها جسم انسان را دید و روحش را ندید.

