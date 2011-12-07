مستندسازان از ساخت فیلم های زیست محیطی غافلند

مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده فیلم های مستند ضمن بیان این مطلب ساخت مستندهای زیست محیطی را یکی از مهمترین فاکتورهای مهم در حفظ و نگهداری داشته های طبیعی ایران زمین دانست و به خبرنگار مهر گفت : تنوع فرهنگی و جغرافیایی در کشورما بسیار است و می توان در خصوص موضوعات بسیاری فیلم مستند ساخت چراکه فیلم های زیست محیطی نه تنها مسائل جغرافیایی بلکه آداب ، فرهنگ و سنت های رایج در مناطق مختلف ایران را نیز شامل می شود. خوشبختانه ایران هم به جهت تنوع فرهنگ ها اقوام متفاوتی را در برمی گیرد؛ اما آنچه مسلم است فیلم های مستند در این حوزه نسبت به سایر حوزه ها به خصوص ساخت فیلم هایی با سوژه های اجتماعی کمتر ساخته شده است.

وی در ادامه افزود: حدود 10 سال پیش تجربه تهیه مستند بلند یاد و یادگار را به کارگردانی مشترک فرهاد ورهرام و مصطفی رزاق کریمی را از سرگذراندم، این مستند به نوعی پیدایش سرزمین ایران و تمدن اقوام مختلف تا دوران معاصر را مورد بررسی قرار می ‌دهد؛ در مدت فیلمبرداری این فیلم و گشت و گذارهایی که در بین اقوام ایرانی می کردم با موضوعاتی مواجه می شدم که هریک از آنها جا برای کار بسیار داشت برهمین اساس معتقدم با وجود یک تیم تحقیقاتی خوب می توان فیلم های خوبی در حوزه مستند زیست محیطی و اقوام ایرانی ساخت.

این تهیه کننده که ساخت مستند 10 قسمتی با عنوان بیابان زدایی را در دستور کار دارد در توضیح این فیلم گفت: به دلیل ظرفیت های بالا در عرصه فعالیت بر روی این شاخه از سینمای مستند، دوست عزیزم فرهاد ورهرام طرحی مبنی بر ساخت مجموعه ای براساس راهکارهای موثر در جهت توسعه زندگی در کویر و بیابان های ایران ریخت و این طرح در شبکه اول سیما گروه دانش و اقتصاد به تصویب رسید.

وی ادامه داد: موضوع اصلی این فیلم هم بحث فرسایش خاک و توسعه زندگی انسانی در بیابان و کویر است چراکه همانطور که می دانیم ایران سرزمینی با درصد قابل توجه ای از بیابان و کویر است و در طول سالهای مختلف هم یکی از کشورهای پیشتاز در پیشگیری از توسعه کویر و خالی شدن از زندگی شهری است و در عین بحث بیابان زدایی هم بسیار مطرح بوده و طبق تحقیقاتی که در این زمنیه انجام شده است بیش از چهار دهه در عرصه بیابان زدایی فعالیت هایی انجام شده است از همین رو در این مجموعه تلویزیونی ده قسمت ویژه برنامه در خصوص فعالیت هایی که در راستای توسعه پایدار انجام شده و به تصویر کشیده شده است.

مرتضی رزاق کریمی در پایان به اشاره به مرحله تولید این مجموعه گفت: کارگردان های مختلفی در این مجموعه فعالیت کرده اند که می توان به فیلمسازانی چون حسن نقاشی، فخرالدین سیدی،عبدالحمید بقائیان ، بابک بهداد، کامران فاروقی، محمد مقدم و فرهاد ورهرام اشاره کرد؛ ضمن اینکه هشت قسمت از این مجموعه ساخته شده و تولید قسمت نهم هم به تازگی آغاز شده است.