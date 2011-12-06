کشف نرم افزار جاسوسی روی سیستم عامل آندروئید/ ردیابی کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر، هر روز تلفنهای همراه هوشمند در جیب یا کیف میلیونها نفر در سراسر دنیا جابجا می شوند.

پس از موارد نرم افزارهای جاسوسی بر روی "آی- فن" و "ویندوز فن" اکنون نوبت به آندروئید، سیستم عامل موبایل گوگل رسیده است که کاربران خود را ردیابی کند.

در روزهای اخیر یک برنامه نویس جوان آمریکایی به نام "ترور اکهارت" نرم افزاری را کشف کرد که مخفیانه فشار دست بر روی کلیدها، موقعیت جغرافیایی کاربر و متن پیامهای دریافت شده توسط میلیونها تلفن همراه برپایه سیستم عامل شرکت مانتین ویوو را ثبت می کند.

این نرم افزار جاسوسی متعلق به شرکت آمریکایی Carrier IQ است که بلافاصله پس از اعلام این خبر بر روی سایت "رجیستر" آن را تکذیب کرد.

به اعتقاد این شرکت، بسیاری از شرکتهای تلفنی و اپراتورهای موبایل برای تشخیص مشکلات فنی و عملکردهای تلفنهای همراه بدون اینکه حریم شخصی کاربران را نقض کنند از این نرم افزار استفاده می کنند.

به بیانی ساده، این نرم افزار سیستمی است که بر افت خط و یا کمبود آنتن نظارت می کند، اما این محقق جوان اهل کانکتیکات در رساله خود که در قالب یک ویدیوی 17 دقیقه ای منتشر کرده نشان داده است که این نرم افزار کاربران را جاسوسی می کند.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین برخی از کارشناسان انفورماتیک کشف کردند که این نرم افزار نه تنها در دستگاههای آندروئید وجود دارد بلکه بر روی دستگاههای "بلک بری" و "نوکیا" نیز نصب شده است.

از ویژگی بارز این نرم افزار که آن را به طور بالقوه جاسوس معرفی می کند این است که حتی با تعویض سیستم عامل نیز از روی تلفن همراه حذف نمی شود.

باوجود این، اندرو کوارد، معاون رئیس بخش بازاریابی شرکت Carrier IQ در برنامه AllThingsDigita این خصوص توضیح داد: "نرم افزار ما مقادیر بالایی از اطلاعات را از سیستم عامل دریافت می کند. اما این بدان معنی نیست که پس از دریافت این اطلاعات از آنها برای ردیابی کاربران استفاده کند و یا این اطلاعات را به اپراتورها ارسال کند. ما پیامهای کوتاه را نمی خوانیم اما زمانی که یک پیام کوتاه دریافت می شود شماره تلفن فرستنده را می بینیم اما آن را آرشیو نمی کنیم. اگر یک تماس تلفنی قطع شود اپراتور آرزو دارد از محل قطع تماس آگاه شود تا بتواند مشکل را حل کند. به همین دلیل ما محلی که تماس در آن قطع شده است را ثبت می کنیم."