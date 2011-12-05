رابطه محرم و کاهش وقوع جرم/ محرم الگوی دیگر ماهها شود

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن در ماه محرم باعث می شود بسیاری از افراد از پدیده هایی که با ارزشهای والای این ماه مغایرت دارد، دوری کنند و این رفتار ناشی از سرشت درونی و اعتقادات دینی و مذهبی است که در این ایام تقویت می شود.

محققان دریافته اند زمانها و مناسبتهای مذهبی تأثیر شگفتی در نحوه برخوردهای اجتماعی داشته و حتی کسانی که غیرمذهبی به شمار می آیند، در زمانهای مشخصی چون ماههای رمضان و محرم از رفتار متعادل تری نسبت به ماههای دیگر برخوردار هستند.

فضای حزن و اندوه و معنویت ویژه ای که ماه محرم برای انسانهای آزاده جهان به همراه دارد، در کشور ما موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، نزاعهای گروهی، سرقت و... می شود.

عظمت کاروان کربلا، مقام والای سیدالشهدا(ع) و فضای معنوی و حزن و اندوه این ماه، مانع از ارتکاب بسیاری از جرائم در جامعه می شود.

فضای معنوی محرم فرصتی برای دوری از گناه است

آمارها نشان داده که 40 درصد جرم در دهه اول ماه محرم به دلیل اعتقادات مذهبی کاهش یافته و این امر تنها به دلیل آن است که فضای محرم فرصت مناسبی را برای جوانان فراهم می کند تا در حد امکان از گناه و اعمال خلاف دور شوند و خود را به پروردگار نزدیکتر کنند.

همگرایی مردم و جوانان در ایام محرم در تکیه ها و حسینیه ها نیز نوعی وفاق اجتماعی است که این نوع رفتار درکشور ما در کمتر نقطه ای از جهان دیده می شود.

تحقیقات نیروی انتظامی نیز نشان داده که هر سالهآمار و ارقام جرائم در ماه محرم تا حد بسیاری کاهش می باید و این امر ناشیاز اثرگذاری این ماه در درون انسانهاست؛ در این ایام، مردم تحت الشعاع محرم قرار می گیرند و همین امر عاملی می شود تابا آگاهی و شناخت، تصمیم به یک بازنگری در وجود خود کنند.

ویژگیهای محرم در کنترل و هدایت رفتارهای اجتماعی

ماه محرم با توجه به ویژگیهای والایی که دارد می توانددر کنترل و هدایت رفتارهای انسانی تا حد بسیاری مؤثر باشد و باعثتغییرات اساسی در نگرش و نوع رفتار آدمی شود.

ماه محرم به تنهایی به عنوان بهترین و کامل ترین عامل کنترل آسیبهای اجتماعی محسوب می شود و این از ویژگیهای منحصر به فرد این ماه است که مردم به خصوص جوانان باید نهایت فرصت را از این ماه ببرند.

آمار وقوع جرائم و بزه اجتماعی در ماه مبارک رمضان و ماه محرم الحرام تا حد بسیاری کاهش پیدامی کند و اکثر جوانان به دلیل اعتقادات مذهبی، تمایلی برای بروز رفتارهای ناشایست و خلاف عرف جامعه در این ماه ندارند.

هر چه اعتقاد و باورهای مذهبی قوی تر باشد، وقوع جرم کمتر می ‌شود و هرچه تحصیلات عالی ‌تر باشد جرم و بزه نیز کاهش می یابد.

همچنین از لحاظ مکانی نیز سطح خلاف و جرم در مکانهای مقدسی چون مکه، مدینه و شهرهای مذهبی دیگر همچون مشهد، قم و ... و حتی در اطراف امامزاده ها و مساجد نسبت به بقیه نقاط بسیار پایین تر است.

دلیل دیگر این است که در ماه محرم فضای ایران اسلامی فضای خدامحوری می ‌شود و این فضا موجب کاهش جرم در مناطق خواهد شد.

به طور حتم ایام محرم در نوع رفتار و نگرش جوانان تا حد بسیاری تأثیر می گذارد، به نحوی که این امر را می توان با توجه به کاهش پرونده ها در محاکم شاهد بود.

معطوف شدن ذهن به مسائل معنوی موجب جلوگیری از ارتکاب جرم است

یک کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص به مهر گفت: در ایام محرم تمام فکر و ذهن قشر جوان به مسائل معنوی معطوف می شود وهمین امر عاملی می شود تا این قشر از مسائل حاشیه ای که منجر به روی آوردنآنان به اعمال خلاف می شود، دوری کنند.

عباس محمدنژاد افزود: تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که والدین آنان از اعتقادات مذهبی محکمتری برخوردار هستند، در ایام پاسداشتهای مذهبی، کمتر مرتکب اعمال خلاف می شوند، بنابراین والدین باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: در ماه محرم انسانها دور هم جمع شده، اختلافات را کنار گذاشته و تصمیم به آغاز زندگی دوباره می کنند و با همکاری در برپایی مراسم عزاداری و سوگواری محرم با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تعامل اجتماعی مطلوب را در خود افزایش می دهند.

محمد نژاد یادآور شد: در ماه محرم اکثر مردم مراقب رفتار و کردارخود هستند و سعی می کنند تا حد امکان مرتکب عمل خلافی نشوند؛ در واقع اکثرمردم در این ماه پلیس و قاضی وجدان بیدار خود می شوند که این امر در ماه رمضان نیز مشاهدهمی شود.

وی تاکید کرد: با تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در جهان، این مطلب اثبات شده که گروههای مذهبی و اصولاً افراد مذهبی کمتر دچار بحرانهایی چون بحران هویت می شوند و کمتر در میان آنها بزه اجتماعی گسترش می یابد.

همه ماهها را برای احیای امر به معروف، محرم فرض کنیم

امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فلسفه های حماسه خونین کربلا محسوب می شود و قطعاً با تصور اینکه همه ماهها محرم است، باید برای احیای این فریضه بزرگ و کاهش آسیبهای اجتماعی تلاش کرد.

هیچ حادثه ای به جاودانگی و ماندگاری کربلا نمی رسد و این دلایل بسیاری دارد که می توان به خدایی بودن قیام امام حسین(ع)، افشای اعمال قبیح حکومت بنی امیه توسط اسرای اهل بیت(ع)، احیاگریهای فلسفه عاشورا که روز به روز بیشتر می شود، کیفیت حادثه قیام و از همه مهمتر، امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.

نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد؛ این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهمترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود؛ چنانکه از مهمترین فرایضی است که وجوب کفایی آن ضروری دین شناخته شده و ضامن بقای اسلام است.

قرآن کریم در بیان صفات ممتاز مؤمنان می فرماید: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» (سوره توبه، آیه 71)

"مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند".

به موجب این آیه، افراد مؤمن به سرنوشت یکدیگر علاقمند بوده و به منزله یک پیکر هستند؛ پیوند سرنوشتها موجب می شود که تخلف و انحراف یک فرد، در کل جامعه تأثیر بگذارد؛ چنانکه یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نشود، از فرد به جامعه سرایت کرده و سلامت آن را به خطر می اندازد.

رابطه باورهای مذهبی با کاهش بزهکاری از نظر علم پزشکی

پزشکان دریافته اند که افراد مذهبی و متدین در برابر بیماریهای سخت، از مقاومت و امید بیشتری برخوردارند و دین و مذهب در ایجاد آرامش روحی و روانی آنان بسیار مؤثر است.

کاهش افسردگی و بیماریهای روانی و روحی و حتی سرعت درمان بیماریهای جسمی در آنان به مراتب فزون تر از افرادی است که از ایمان برخوردار نیستند و یا مذهبی به شمار نمی آیند؛ حتی امید به زندگی در این افراد، بیشتر از شخصیت سالم از نظر روانی بوده و آنها تعادل شخصیتی و هنجاری بیشتر از نظر اجتماعی برخوردارند.

همچنین تحقیقات و پژوهشهای میدانی که از سوی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و علمی انجام شده، نشان می دهد که در برخی از فصول، بزهکاری افزایش و یا کاهش می یابد.

محرم فرصت تجدید میثاق با ائمه اطهار(ع) است

بزرگداشت حماسه عاشورا یک وظیفه دینی و ملی است و باید محرم هر سال را فرصتی برای تجدید میثاق با مکتب آسمانی اسلام، پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) دانست.

از آنجا که ماه محرم یادآور حادثه کربلا و عاشوراست، فرا رسیدن آن، دلها را پر از غم می سازد و پیروان و شیفتگان امام حسین(ع) از اول محرم، محافل و مجالسی را سیاهپوش کرده، به یاد آن امام شهید به عزاداری می پردازند.

محرم و عاشورا رمز احیای خاطره حماسه های کربلاست و نقش ماه خون و قیام حسینی، در حفظ دستاوردهای نهضت حسینی مهم است.

در این ماه در سراسر کشورها و شهرهای شیعه نشین به یاد شهیدان کربلا اشک می ریزند و از عاشوراییان درس می گیرند.

بنابراین، مواردی که ذکر شد دلیلی برای خو گرفتن انسانها با این ماه است و به دلیل ارزش محرم، افراد سعی می کنند تا از اعمالی که موجب دوری از این ماه معنوی می شود، خودداری کنند.

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علیرضا مهدی زاده